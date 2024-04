Aufruhr auf dem Olymp. Die Tochter der Wettergöttin Demeter, Persephone, wird von Hades in die Unterwelt entführt. Keiner ahnt, was das für eine Klimakatastrophe auslösen wird. Das hebt den antiken Mythos aus der Zeit.

Doch dass die "Götterinnen" Handys haben und auf den Dächern Photovoltaikanlagen montiert sind, hilft niemandem, als Demeters Zorn apokalyptische Ausmaße annimmt. Alles Leben auf der Erde beginnt zu vergehen.

Die Erkenntnis, dass Zeus die längste Zeit Gott gewesen ist, wenn es keine Menschen mehr gibt, lässt ihn endlich handeln: Eine Lösung muss her. Bloß wie soll die aussehen?

Von Magda Woitzuck

Mit: Lilith Häßle, Brigitte Karner, Eva Mayer, Wolfram Berger, Jaschka Lämmert, Swyntha Gersthofer, Till Firit und Tim Werths

Musik und Regie: Peter Kaizar

(Produktion: SWR / ORF 2024 - Premiere)

Magda Woitzuck, geb. 1983 in Wien, lebt in Neulengbach. Studierte Komparatistik an der Universität Wien. Bis 2010 verschiedenste Nebenjobs, u. a. in der Landwirtschaft, als Kellnerin, Sekretariatsgehilfin oder im Callcenter. Reisen und längere Auslandsaufenthalte in Australien, Südamerika und Südostasien. Zweisprachig mit Deutsch und Polnisch aufgewachsen auf einem Biobauernhof in Niederösterreich. Seit 2010 freischaffende Autorin, »Über allem war Licht« (Roman, Wortreich 2015) wurde von SWR/SRF 2021 als Hörspiel produziert. Zahlreiche Auszeichnungen, etwa 2018 Deutscher Hörspielpreis der ARD für »Die Schuhe der Braut«.

"Demeter und das Licht“ erzählt die Vorgeschichte zu Magda Woitzucks Hörspiel "O Eurydike! Die Liebe höret nimmer auf“ (SWR/ORF 2022).