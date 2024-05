Das Zentrum der Grenze

Von Lars Werner

Mit: Johanna Gastdorf, Hadi Khanjanpour, Andreas Grothgar, Anne Müller u. a.

Regie: Alexander Schuhmacher

(Produktion: SWR 2024 - Premiere)

Im Sommer fährt Maren Kowalczyk für ein Radio-Feature in einen entlegenen Winkel der Eifel, zu einem dubiosen Natur-Wellness-Zentrum, in dem es eine Reihe von Selbstmorden gab. Vor Ort nimmt sie alles auf. Umgebung, Gedanken, Interviews. Oftmals auch ohne das Wissen der Interviewten. Ihre Ton-Aufnahmen bieten einen tiefen Einblick in die Aktivitäten des Tomorrow-Retreats, aber auch in Marens geistige Welt. Der Reporter Sidney Rahmani macht sich ebenfalls auf die Suche - nach seiner Kollegin Maren. Dabei stößt er auf einen Guru, Drogen und alte Sünden. Das alles erzählt er in seinem Podcast.