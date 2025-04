Dieses Hörspiel steht für 18 Monate zum Download bereit.

Die Jury des Hörspielpreises der Kriegsblinden hat "Das Ende von Iflingen" für den 69. Hörspielpreis nominiert. Die renommierte Auszeichnung, getragen von der Film- und Medienstiftung NRW und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), wird am 24. Juni zum ersten Mal als Podcast-Preisverleihung vergeben.

Der Tag des Jüngsten Gerichts ist angebrochen. Mit flammendem Schwert und loderndem Arbeitseifer steht Erzengel Michael - nicht in Rom. Sondern am Rande des Örtchens Iflingen. Da kommt Engel Ludwig angeflattert. Ohne Schwert. Dafür aber mit Posaune. Und es kommt noch schlimmer. Denn Ludwig hat nicht nur keine Ahnung vom "Auftrag". Sondern meldet auch noch Zweifel an. An Gottes Plan! Entnervt schreitet Erzengel Michael voran, einen verzagten Posaunenengel im Schlepptau, um die göttliche Anweisung endlich energisch in die Tat umzusetzen.

v. l. n. R.: Steffen "Schortie" Scheumann (Ludwig), Cathlen Gawlich (als Mauersegler/ Bewohner 3), Lars Rudolph (Igel/ Bewohner 2) u. Wolf-Dietrich Sprenger (Michael) SWR SWR - Alexander Kluge

Wolfram Lotz, geboren 1981 in Hamburg, wuchs im Schwarzwald auf. Er studierte Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft in Konstanz und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Lyrik und Prosa und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. SWR2 produzierte zuletzt sein Hörspiel „Die lächerliche Finsternis“ (2015).

Mit: Wolf-Dietrich Sprenger, Steffen Schortie Scheumann, Lars Rudolph, Cathleen Gawlich, Florian von Manteuffel, Wolfgang Pregler u. a.

Musik: Peter Kaizar

Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2019 - Ursendung)