Momentaufnahmen als Hörspiel

Erinnerung und Wiederholung sind wichtige Werkzeuge in der Komposition von Musik. Seit Jahren experimentiert der Musiker und Komponist Martin Brandlmayr mit diesen strukturbildenden Elementen.

Bei seinem Hörspieldebüt bezieht er sich zudem auf den Philosophen Jacques Derrida, der in diesem Stück auch immer wieder zu Wort kommt. Brandlmayr widmet sich den "Gespenstern", die ihn in seinem Schaffen geprägt haben: Miles Davis, Billie Holiday und Thelonious Monk, aber auch Filme wie "Sans Soleil" von Chris Marker und Hitchcocks "Vertigo".

Lustvolle Auseinandersetzung mit einem verdrängten Teil unserer Realität

Wir sind, als Teil einer Realität, die nicht endgültig fassbar ist, ständig von "Gespenstern" umgeben. "Vive les fantômes" ist also als Aufruf gemeint, in einer Gesellschaft die tendenziell versucht alles Uneindeutige oder Unzuordenbare auszublenden oder an den Rand zu drängen, all diese von uns verdrängten mehrdeutigen Schwellenwesen mitten im Leben willkommen zu heißen, sich lustvoll mit ihnen zu beschäftigen und gemeinsam mit ihnen umzugehen.

Tonaufnahmen als Gespenster einer vergangenen Zeit:

Eine Vielzahl von akustischen Momentaufnahmen (Field-Recordings, Sprachfetzen, Musik etc.) bilden ein Netzwerk, eine in sich verwobene Struktur, in der immer wieder Motive auftauchen, sich aufeinander beziehen, Verbindungen herstellen. Eine Vielheit von Musik und Klang, ein Spiegelkabinett, eine Echokammer, die sich mit steigender Entfernung zu einem Rauschen verdichtet. Diese und andere Tonaufnahmen tauchen als Gespenster einer vergangenen Zeit zum Teil in immer neuer Gestalt wieder und wieder auf, ähnlich musikalischen Motiven einer Fuge, permutiert und verändert, immer wieder in neuem Kontext, in neuer Umgebung, aus einer neuen Perspektive. Die Rhythmik und der Klang des Schlagzeugs mit seinen erweiterten Klangmöglichkeiten bilden einen Rahmen, verbinden, verknüpfen, stellen einen musikalischen Kontext her.

Martin Brandlmayr, geboren 1971 in Bad Ischl/Österreich, studierte Schlaginstrumente an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er lebt als Schlagzeuger und Komponist in Steinbach am Attersee und ist u. a. Mitglied der Gruppen Radian, Polwechsel und Trapist. Mit Radian hat er seit Mitte der 1990er-Jahre sieben Alben veröffentlicht und tourte weltweit. Arbeitet im Grenzbereich zwischen elektronischen und akustischen Klangwelten, intensive Auseinandersetzung mit dem Schlagzeug als Groove Instrument einerseits und als erweiterter Klangkörper andererseits.

Mit den Stimmen von Miles Davis, Jacques Derrida, Billie Holiday, Thelonious Monk u.a.

Komposition und Realisation: Martin Brandlmayr

(Produktion: SWR 2018)