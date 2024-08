Radian meet Mats Gustafsson

Beim Art's Birthday trifft die abstrakte Rockmusik von Radian erstmals auf den außergewöhnlichen Saxophonisten Mats Gustafsson. Der offenkundige Kontrast zwischen Radians mikroskopischen Blick auf Klangdetails- und feine Nuancen einerseits und der ausdrucksstarken Präsenz Mats Gustafssons mit seinem Baritonsaxophon eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Synergie, Verdichtung und Intensivierung.

Eigens für den Art's Birthday entwickeln Mats Gustafsson und Radian eine ganz eigene Vision experimenteller Musik, die zwischen akribisch komponierten Stücken und freieren, fast improvisierten Abschnitten wechselt (im Radian-Kontext eine Seltenheit), oszillierend zwischen Miniaturen experimenteller Spielweisen (Extended technique) und Breitseiten elektroakustischer Walls-of-Sound.

Martin Brandlmayr: Schlagzeug, Vibraphon, Samples & Sounddesign

Mats Gustafsson: Saxophon

John Norman: Bass

Martin Siewert: Gitarren, Lap-Steel-Gitarre, Electronics

The Art's Birthday is the first meeting of the abstract rockers Radian with the extreme saxophonist Mats Gustafsson. The apparent contrast between the Radian-own 'microscopic' focus on sound details and smallest nuances on the one hand, and the expressive presence of Mats Gustafsson's powerful baritone saxophone on the other hand, opens a wide field of synergy, compression and intensification options in total.



Mats Gustafsson and Radian develop especially for Art's Birthday a highly original vision of experimental music, changing between meticulously-composed pieces and freer, almost improvised sections (otherwise in the Radian context a rarity), oscillating between abstract Extended Technique miniatures and electroacoustic Wall-of-sound broadsides.