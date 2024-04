SWR2 und HfG Karlsruhe feiern den Geburtstag der Kunst

MATT WAND, LUCIO CAPECE, ALEXIS MALBERT (aka EVERYDAY ELECTRONICS SKIFFLE GROUP)

Die "Everyday electronics skiffle group" wurde von Matt Wand anlässlich des SWR Art's Birthday 2013 gegründet.

Parking Arrangements in the Ice-Queens Underground Garage (SWR 2013, 40'00")

Manchmal ähnelt das Komponieren der Reise nach Jerusalem, das Sie spielen, wenn Sie versuchen, einen Platz im Parkhaus zu finden. Sie müssen immer wieder die Rampen hinauf und hinunter fahren, bis Sie einen Platz finden, der zu dem musikalischen Vehikel passt, für das Sie sich entschieden haben. Am besten NICHT einen, der mit "Behindertenparkplatz" markiert ist. Das Stück ist Prinzessinnen gewidmet, die in Gletschern gefroren sind. Wo auch immer sie sich befinden.

Harassing the Dead for a Loan (SWR 2013, 20'00")

Wir betteln , leihen und stehlen, um unsere Musik zu machen. Anscheinend wartet man in einer höflichen Gesellschaft ab, bis jemand tot ist, bevor man sein Grab plündert. Hier ist der Beweis, dass ich nicht in der Lage bin, in bester Gesellschaft am Wein zu nippen. Es tut mir leid, Herr Lucier, Herr Ashley und all Ihre anderen Weisen des 20. Jahrhunderts, die uns immer noch in Ihren vorwegnehmenden Plagiaten eine lange Nase drehen.

Matt Wand

Matt Wand aus Salford (UK) wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, insbesondere durch Stock, Hausen & Walkman (1991-2001), häufige Zusammenarbeit mit Tony Oxley (Tony Oxley Quartet, Tony Oxley Orchestra) und unter dem Pseudonym Small Rocks. Stock, Hausen & Walkman (Matt Wand, Rex Casswell, Andrew Sharpley und Daniel Weaver) waren dafür bekannt, dass sie samplelastige, subversiv witzige Collagen mit einer gesunden Missachtung von Urheberrechtsfragen machten: “taking pot shots at anything that moves, be it high art music, low pop or cheesy listening” (The Wire 163). Neben Live-Auftritten, Radioarbeiten und Installationen hat Matt Wand Drehbücher für Kurzfilme und Animationen verfasst (einer davon wurde 1988 mit dem Goldcrest Award für den besten Kurzfilm ausgezeichnet) und zahlreiche Filme in Kleinformat in Großbritannien und im Ausland gezeigt. Er leitet auch das unabhängige Label für künstlerische Aufnahmen Hot Air.

Lucio Capece

Lucio Capece ist in Argentinien geboren und lebt seit 2004 in Berlin. Er studierte klassische Gitarre, bevor er zu Sopransaxophon, Bassklarinette und Sruti Box wechselte. Lucio Capece spielt Bassklarinette mit selbst entwickelten erweiterten Techniken sowie seltsame motorisierte Dämpfer und Schallwände in Kombination mit anderer Sub- und Hochfrequenzakustik über Pappröhren. Er präpariert sein Saxophon mit Alltagsgegenständen sowie einem Feedback-Set vor, bei dem das Saxophon verstärkt und mit Mischpulten kombiniert wird. Sein Spiel ist stark von alltäglichen elektronischen und mechanischen Klängen beeinflusst.

Alexis Malbert

Der französische Künstler Alexis Malbert (auch bekannt als Tapetronic) magnetisiert (Magnetics), recycelt (Plastik) und transformiert (Mechanics) seit 1999 Audiokassetten und Kassettenrekorder, um Maschinen zum Abspielen von Musik herzustellen. Erfinder unter anderem der Scratchette (Kassetten-Scratching!) Oder der Vibro-K7, der Audio-Skate, der Wheeling Walkman, der direkt auf mechanische Geräte einwirkt, um Musik für seltsame und abweichende Dancefloor-Pisten zu produzieren.