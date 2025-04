Diese Hörspiele stehen vom 5.4.2025 für 12 Monate zum Download bereit

Hermann Kretzschmar hat in seinem musikalischen Hörstück „Aristo Games“ versucht, mit Humor und Ernst die zehn aristotelischen Kategorien in Umschreibungen oder Verschreibungen zu umkreisen, für Heute nutzbar zu machen. „Aristo Games - Paralipomena“ präsentiert dazu nun Nachtrags- und Zusatzmaterial als in sich eigenständige Werke, die aber auf das große Ganze verweisen – zweisprachig in „Emily Pop“ nach Gertrude Steins Langgedicht „Sacred Emily“ und chorisch im Nonsens in „I.K.“ mit Anagrammen auf den Namen von Immanuel Kant, mit dem die Metaphysik in der Philosophie verabschiedet wurde.

Mit: Leslie Malton, Jeremy Mockridge, Carolina Junghanns und der Frankfurter Kantorei unter Winfried Toll

Komposition und Regie: Hermann Kretzschmar

Produktion: SWR 2025 - Premiere

