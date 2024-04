Die Hörspiele um den Deutschen Hörspielpreis der ARD 2022

Zwölf Hörspiele der ARD, des Deutschlandradios sowie von ORF und SRF konkurrieren bei den ARD Hörspieltagen um den „Deutschen Hörspielpreis der ARD“.

Den Deutschen Hörspielpreis der ARD für das Stück „Der Termin“ nach dem Roman von Katharina Volckmer, nehmen Regisseurin Rebekka David und Schauspieler Tilman Strauß entgegen. SWR

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD wurde das Hörspiel „Der Termin“ von Katharina Volckmer in der Regie von Rebekka David, eine Produktion des Südwestrundfunks.

Ausdrücklich lobend erwähnt wurde das Hörspiel „Pig Boy“ von Gwendoline Soublin.

Das prämierte Stück und die Begründung der Jury wurden am 12. November bei der Nacht der Gewinner*innen bekannt gegeben. Über die Vergabe entschied die fünfköpfige Jury unter der Leitung der Vorsitzenden Jenni Zylka.

Die Jury des Deutschen Hörspielpreises der ARD

Diese Hörspiele standen 2022 im Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis der ARD

Katharina Volckmer – Der Termin

Kommt eine Frau zum Arzt … Das Hörspiel beginnt wie ein klassischer Witz, wird zur Groteske, behandelt Transition und deutsche Schuld, bevor es als radikale Befreiung von Scham, Kultur und Geschlechtlichkeit endet.

Produktion: SWR 2022

Caroline Bélisle – Der Gestank der Welt oder Paarungstanz ist eine tote Sprache

„Wir wissen nicht mehr, wie man miteinander redet“, meint Paketbote Joël und begreift seinen Job als soziale, als heilende Aufgabe. Niemand soll so einsam sein wie der Wal „52 Blue“.

Produktion: SR / DLF Kultur 2021

Ruth Johanna Benrath – PSALM / aus der tieffen

Vor 500 Jahren hat Luther die Bibel ins Deutsche übertragen. Wie hilft uns das? Der irdische Zeitplan ist aus dem Ruder, die Zunge steht in Flammen, unbehauste Gegenwart wohin man schaut. Wo steht der Text, der für die Wirklichkeit taugt?

Produktion: MDR 2022

Penda Diouf – Pisten

„Pisten“ ist ein Monolog über zwei Reisen in die Vergangenheit. Die eine erzählt von Alltagsrassismus in Westeuropa, die andere führt zu dessen Ursprüngen, zum europäischen Kolonialismus in Afrika.

Produktion: NDR 2022

Ludwig Fels – Was siehst du? Die Nacht!

Frühjahr 1944: Die kleine Mirka und ihr Vater, in einem Viehwaggon eines Deportationszuges auf der Strecke vom Ghetto Lódz nach Auschwitz. Mirka voller Leben, aber mit Zweifel, weil der Nazi-Hund beim Einsteigen ihre Puppe gebissen hat. Der Vater, in Verzweiflung erstickt, versucht zu beruhigen. Kinderfantasie gegen ohnmächtige Notlügen des verehrten Papas. Eilends zusammenerfundene Märchen als Replik auf nicht beantwortbare Fragen. Einige letzte Stunden …

Produktion: Autorenproduktion im Auftrag des ORF 2022

Helgard Haug – All right. Good night.

In "All right. Good night." erzählt Helgard Haug in zwei Fällen vom Verschwinden, von der Suche und dem Ringen mit der Ungewissheit. Es sind Protokolle eines unumkehrbaren Prozesses.

Produktion: WDR 2022

Gwendoline Soublin – Pig Boy 1986 – 2358. Replay der Menschwerdung

Schweine-Junge, Schweine-Prozess, Schweine-Utopie: In drei Episoden einer modernen Tierfabel muss sich die Freiheit des Individuums gegen Marktkonformität und Massenmedien behaupten.

Produktion: NDR/SRF 2021

Gerhild Steinbruch – Wolfwelt

Gerhild Steinbuch entwirft in ihrem Hörspiel einen Albtraum – eine vielstimmige Erzählung aus persönlichen Familienerinnerungen, gesellschaftlichem Vergessen und moderner Gewaltforschung.

Produktion: Dlf Kultur 2021

Dana von Suffrin – Blut

Wir schreiben das Jahr 1900. Im westpreußischen Konitz wird ein Gymnasiast ermordet und zerstückelt, einzelne Körperteile von ihm werden gefunden. Bald erzählt sich der ganze Ort Verschwörungstheorien und verdächtigt den koscheren Schlachter Lewy.

Produktion: BR 2022

Wilke Weermann – Landunter

Der Meeresspiegel steigt. Daher ist die Bevölkerung von Lüttegeest umgesiedelt worden. Einzig Merle ist auf dem Hof ihrer Familie geblieben. Ihr ehemaliger Schulfreund Lasse versucht sie zu überzeugen. Doch Merle versteckt ein Geheimnis.

Produktion: Radio Bremen 2022

Elisabeth Weilenmann – LECK MICH!

Hannah geht zum ersten Mal online auf Partnersuche auf unterschiedlichen Portalen. Eine nennt sie die seriöse BeziehungsAPP, eine andere die SexAPP. Eine intensive Auseinandersetzung mit ihrem Begehren beginnt …

Produktion: hr/ORF 2021

Mona Winter – Tot im Leben

Drei Protagonistinnen aus drei Generationen: Krieg ist die Determinante, die sich durch ihre Leben zieht. Was die drei verbindet, ist eine untergründige immerwährende Angst, ein Leben im Alarmzustand.

Produktion: rbb 2022