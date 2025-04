"Landi kommt runter" von Milena Michalek und Moritz Geiser gewinnt den Hörspielpreis max15

Eine Person steht auf einem Sprungbrett, traut sich nicht zu springen und alle gucken zu. Das Hörspiel „Landi kommt runter“ wählt das Freibad für ein Panorama von Persönlichkeiten. In einem plastisch gebauten Sounddesign entsteht ein nach Fritten und Chlor duftender Kosmos. Wir treffen auf eine resolute Bademeisterin mit Megaphon und einige andere Gäste, die die Entscheidung zwischen zwei Eissorten ebenso beschäftigt wie die Frage, ob sie ihr eigenes Leben eher als Tragödie oder als Komödie empfinden.

Mit viel Sprachwitz lassen sie uns teilhaben an allen Fragen, die sie gerade bewegen: Wie geht man mit Eifersucht in alten Freundschaften um? Und wann kommt das nächste aufregende Date? Das Hörspiel inszeniert gekonnt den subtilen Humor verstolperter Interviews, misslungener Schreibversuche von Hobby-Poeten, deplatzierter Fragen an die Eisverkäuferin und das grundlegende Bedürfnis der Figuren, sich mitzuteilen – notfalls indem sie der Bademeisterin das Megaphon entwenden.

Die Figuren haben alle ihre Macken, sind aber stets mit Sympathie gezeichnet. Ihre Themen sind fein beobachtet und werden in je eigenen Miniaturen verhandelt. Das schlechte Timing sitzt perfekt, der lakonische Grundton lässt die Figuren und ihr Bemühen um blumige Formulierungen gekonnt auflaufen. Kleine Irritationen auf Text- und Soundebene greifen geschickt ineinander. So spielt zum Beispiel der Konflikt zwischen Sohn und Mutter in mehreren Zeiten zugleich und setzt sich spielerisch über eine klassische Zeitlogik hinweg.

Die Abgeklärtheit der Figur Landi entspricht einem Ideal von Coolness, das in vielen Bereichen unser Leben bestimmt. Aber das Ideal hat auch eine Kehrseite. Was ist, wenn vor lauter Coolness die Intensität und die aufregenden Momente des Lebens verloren gehen? Was ist ein aufrichtiger Umgang mit den eigenen Schwächen und was ist nur eine weitere Pose? Als ein Helikopter über dem Sprungturm schwebt und sich eine Person abseilt, scheint sich das große Finale anzukündigen. Doch letztendlich traut sich Landi, die „coolest person alive“, nicht vom 10 Meter Brett ins kühle Nass zu springen. Die Badegäste quittieren passend lakonisch mit einem trockenen „Naja“.

Die Jury überzeugt dieses Kurzhörspiel im Wettbewerb in herausragender Weise und sie quittiert mit der Auszeichnung: „Landi kommt runter“ von Milena Michalek und Moritz Geiser erhält den Hörspielpreis „max15“ für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2022.