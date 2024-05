Georg Friedrich Händel: "Acis and Galatea" | Alberto Ristori: "I lamenti d'Orfeo"

Georg Friedrich Händel:

"Acis and Galatea", Masque in einem Akt

Text von Alexander Pope und John Gay

Acis: Hugo Hymas

Galatea: Berit Norbakken

Polyphem: Andreas Wolf

Damon: Joshua Ellicott

Chorist: Jonas Boy

Capella Augustina

Leitung: Andreas Spering

(Aufnahme vom September 2023 im Funkhaus Wallrafplatz in Köln)



Giovanni Alberto Ristori:

"I lamenti d'Orfeo", Festa di camera in einem Akt

Text von Giovanni Claudio Pasquini

Orfeo: Valer Sabadus

Calliope: Francesca Lombardi Mazzulli

Ensemble 1700

Leitung: Dorothee Oberlinger

(Aufnahme vom August 2023 im Globe Theater Neuss)

Zwei hinreißende Einakter aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in WDR-Aufnahmen aus dem Spätsommer 2023: Die Capella Augustina und ihr exquisites vokales Soloensemble stellen unter Andreas Spering ihre Neuproduktion von Händels Masque "Acis and Galatea" vor; die Dresdner Serenata "I Lamenti d'Orfeo" von Giovanni Alberto Ristori präsentieren der Countertenor Valer Sabadus in der Rolle des mythischen Sängers und die Sopranistin Francesca Lombardi Mazzulli als Muse Kalliope ‒ seine Mutter. An der Seite des temperamentvollen Star-Duos: Dorothee Oberlinger und ihr Ensemble 1700.