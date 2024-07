Wunderbar unperfekt: „Geschlechterkampf" von Sobo Swobodnik

Seit zwei Wochen tobt das Barbenheimer Duell in Social Media und an den Kinokassen. Zeit mal einen Sieger zu bestimmen, denken einzelne Feuilletonisten, aber die Meinungen könnten hier unterschiedlicher nicht sein. Stattdessen hat sich der Konflikt in Japan sogar ausgeweitet. Immerhin im Streit, ob die Rückgabe der Benin-Bronzen nach Nigeria richtig war, scheint sich eine Haltung durchzusetzen.