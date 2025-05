Das Internationale Trickfilmfestival in Stuttgart geht zu Ende – der ideale Moment, um auf die Animationstitel zu schauen, die in absehbarer Zeit im Kino zu sehen sein werden. Ein Blick auf sieben Highlights.

Ein Elfjähriger wird im neuesten Pixar-Abenteuer zum Fürsprecher eines ganzen Planeten: Die Außerirdischen halten den kleinen Elio für den Botschafter der Erde. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Mit dem zweiten Teil von „Alles steht Kopf“ entführte Pixar das Kino-Publikum in die Gefühlswelt eines pubertierenden Mädchens. 1,7 Milliarden Dollar spielte der Film ein – ein enormer Erfolg für das Animationsstudio nach durchwachsenen Einspielergebnissen für „Lightyear“ (2022) und „Elemental“ (2023).

Pixars neues 3D-Abenteuer „Elio“ folgt einem elfjährigen Jungen in Weltall. Elio wird von Aliens entführt, die ihn für den Botschafter der Erde halten. Ob der Film die Massen ins Kino lockt, wird man ab dem 19. Juni 2025 sehen. Dann startet „Elio“ in den deutschen Kinos.

ELIO - Teaser Trailer - Im Sommer 2025 im Kino | Disney•Pixar HD

Marcel Pagnol gilt bis heute als die große Stimme des französischen Südens. Mit dem Roman-Zweiteiler „Die Wasser der Hügel“ (1963) schrieb er eine bedeutende literarische Hommage an die Provence, er erschuf Theaterstücke und drehte Filme, unter anderem „Die Frau des Bäckers“ von 1938.

Sylvain Chomets Zeichentrickfilm zeigt den 60-jährigen Pagnol, der im Jahr 1955 auf de Höhepunkt seiner Karriere ist. Das Magazin „Elle“ bittet ihn, in einer wöchentlichen Serie über seine Kindheit zu schreiben. Im Lauf der Arbeit erscheint ihm eine Vision seines jüngeren Ichs, Marcel, der mit ihm die prägendsten Momente seiner Kindheit wiederentdeckt.

„Marcel et Monsieur Pagnol“ wird im Rahmen des Filmfests in Cannes im Mai 2025 seine Uraufführung erfahren. In Frankreich kommt der Film im Oktober in die Kinos. Ein deutsches Veröffentlichungsdatum steht leider noch nicht fest.

THE MAGNIFICENT LIFE OF MARCEL PAGNOL | Official Teaser (2025)

Die Farmtiere sind es leid, für den stets betrunkenen Bauer Jones zu arbeiten. Eines Nachts beschließen sie, angestachelt vom alten Eber Old Major, sich gegen ihren Unterdrücker zur Wehr zu setzen. Ohne Menschen sollen die erwirtschafteten Güter nun allen Tieren gehören. Doch die Idee von der Gleichheit währt nicht lange.

Der Eber Napoleon reißt in „Farm der Tiere“ die Macht an sich. Bereits 1954 verfilmten John Halas und Joy Batchelor George Orwells Fabel als Zeichentrick. Nun legt Andy Serkis eine neue Adaption vor. IMAGO IMAGO / Everett Collection

George Orwells 1945 erschiene Fabel „Farm der Tiere“ gilt als Parabel auf die Schreckensherrschaft Stalins. Bereits 1954 wurde sie erfolgreich von John Halas und Joy Batchelor als Zeichentrickfilm adaptiert.

Schauspieler und Regisseur Andy Serkis legt nun eine animierte Neuverfilmung vor und versammelt eine hochkarätige Sprecher-Riege, der unter anderem Seth Rogen, Steve Buscemi, Glenn Close und Kieran Culkin angehören. Beim Zeichentrickfestival von Annecy soll der Film im Juni seine Premiere feiern.

Den Europapark kennt im Südwesten wohl fast jedes Kind. Damit das in Zukunft auch überregional so ist, arbeitet die Besitzerfamilie Mack schon seit längerem mit Büchern, Serien und Hörspielen daran, ihre Figuren auch über die Parkgrenze hinaus beliebt zu machen.

Als Maskottchen des Europaparks begrüßt Ed Euromaus die Besucher*innen seit 1984 in Rust. Nun kommen Ed und seine Mäusefreundin Edda auf die Kinoleinwand. IMAGO IMAGO / Mandoga Media

Der neue Kinofilm schickt die Park-Maskottchen Ed und Edda als Rennfahrer – natürlich – durch ganz Europa. Das klingt zunächst ziemlich generisch, doch mit Gemma Arterton („Ein Quantum Trost“) und Thomas Brodie-Sangster („Game of Thrones“) sind die Synchronsprecher der englischen Fassung hochkarätig besetzt. Die Musik komponierte Oscar-Preisträger Hauschka.

Vielleicht hat der Film mehr zu bieten, als nur schöne Bilder für das nächste Fahrgeschäft in Rust. Ende Juli wird es sich zeigen, wenn der Film im Kino startet.

GRAND PRIX OF EUROPE – Teaser Trailer Deutsch German (2025)

Eine eifrige Hasen-Polizistin, ein gerissener Fuchs als Trickbetrüger, ein pummeliger Leopard mit Social-Media-Tick: „Zoomania“ war 2017 ein großer Erfolg für Disney. Nun folgt ein zweiter Teil. IMAGO IMAGO / Capital Pictures

Egal ob Pflanzen- oder Fleischfresser: In der Stadt Zoomania leben und arbeiten die Tiere Seite an Seite. Unter ihnen befindet sich auch das ungleiche Polizei-Ermittlerduo Judy Hopps und Nick Wilde.

Der erste „Zoomania“-Film bescherte Disney 2017 den Golden Globe und den Oscar als bester Animationsfilm. In ihrem zweiten Abenteuer ermitteln der Fuchs und die Häsin verdeckt, um einem mysteriösen Reptil auf die Schliche zu kommen. Ende November 2025 soll der Film in die Kinos kommen.

Wenige Zeichentrickserien können sich über eine ähnlich treue Fangemeinde freuen wie „Avatar – Der Herr der Elemente“ (2005 bis 2008). Die Geschichte des jungen Aang, der als Wiedergeburt des Avatars alle vier Elemente beherrschen kann, wurde in Comics, Spin-Off-Serien und jüngst in einer Netflix-Realfilm-Adaption immer wieder neu erzählt und weitergesponnen.

Nur Avatar Aang kann die vier Elemente beherrschen. In „Avatar – Der Herr der Elemente“ folgten die Zuschauer*innen ihm über drei Staffeln, um die Welt aus den Klauen des Feuerlords zu retten. Der neue Film erzählt die Geschichte weiter. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Das Netflix-Remake beschert den Fans nun über Umwege neue Geschichten aus der Welt des Avatars. Die Schöpfer der Originalreihe, Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, verließen das Streaming-Projekt aufgrund künstlerischer Meinungsverschiedenheiten und gründeten mit den „Avatar Studios“ ihre eigene Produktionsfirma.

Mit „The Legend of Aang: The Last Airbender“ erscheint Anfang 2026 ein erstes Projekt des neuen Studios im Kino. Im Zentrum stehen der nun erwachsene Aang und seine aus der Serie bekannten Gefährten, Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Weitere Filme und eine neue Serie sollen danach nicht lange auf sich warten lassen.

Shrek lass nach! Eigentlich galt die Reihe um den grünen Oger aus dem Märchensumpf mit dem vierten Teil von 2010 als abgeschlossen. Nun können sich Fans über einen neuen Film freuen. IMAGO IMAGO / Capital Pictures

Im Jahr 2001 gewann Dreamworks Pictures für „Shrek“ den allerersten Animations-Oscar. Seither begleiteten die Zuschauer den missmutigen grünen Oger, Prinzessin Fiona und den Esel durch vier märchenhafte Abenteuer. Nach 15 Jahren Funkstille kehrt die beliebte Filmreihe nun für ein fünftes Abenteuer zurück. Einen ersten Teaser veröffentlichte Dreamworks Ende Februar.

Viel ist noch nicht über die Handlung des Films bekannt, der erst zu Weihnachten 2026 veröffentlicht werden soll. Bestätigt ist allerdings die Rückkehr der Stimmen der englischen Originalversion: Mike Myers, Cameron Diaz und Eddie Murphy. Außerdem wird Schauspielerin Zendaya die Tochter von Shrek und Fiona sprechen.