An dem Tag, an dem sie sich endlich entschließt, Iñigo zu verlassen, zeigt sie ihn gleichzeitig wegen wiederholter Vergewaltigung in der Ehe an. Ihre beiden erwachsenen Söhne Aitor und Jon verstehen die Welt nicht mehr. Sagt ihre Mutter die Wahrheit – oder lügt sie, wie ihr Vater behauptet?

Bild in Detailansicht öffnen