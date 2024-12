Morde in eisiger Finsternis: Jodie Foster ermittelt in neuer Staffel „True Detective“

Vor zehn Jahren hat die Fernseh-Serie „True Detective“ das Krimi- und Detektivgenre noch einmal neu erfunden: Als abgeschlossene Geschichte mit zwei Ermittlern an einem ikonischen Ort in den USA. Nach einer langen Pause und dem Ausstieg des Serienerfinders Nic Pizzolatto ist nun die vierte Staffel auf Sky zu sehen, ganz bewusst weiblich mit einer übellaunigen Jodie Foster.

Krimi-Comeback nach fünf Jahren

Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, da machte sich eine Fernseh-Serie daran, das Detektiv- und Krimigenre noch einmal zu erfinden: Mit seinen beiden Ermittlern Woody Harrelson und Matthew McConaughey erzählte „True Detective“ eine ziemlich heftige Serienmördergeschichte in den Sümpfen Louisianas. Mit zwei philosophierenden Cops drang die Serie tief in das Herz Amerikas vor.

Die beiden Folgestaffeln brachten jeweils an anderen Orten neue Polizistenpaare zusammen, aber die Qualität und das Zuschauerinteresse konnten mit dem Beginn nicht ganz mithalten.

Fünf Jahre nach der letzten Staffel kommt nun aber doch ein neuer „True Detective“ heraus, mit dem Untertitel „Night Country“. Geschrieben von einer Frau und mit zwei Polizistinnen in den Hauptrollen im eisigen Ambiente von Alaska. Mit dabei eine notorisch schlecht gelaunte Jodie Foster.

Mysterien lauern in der Dunkelheit Alaskas

Es ist kurz vor Weihnachten in einer Forschungsstation im Norden Alaskas. Die Stimmung ist gelöst, als einer der Forscher plötzlich wie epileptisch zuckt. „Sie ist erwacht“, den Satz hört man im Lauf der Serie mehrmals: geraunt oder geflüstert, aber wer oder was damit gemeint ist, bleibt bis zur letzten Folge im Dunkeln.

Die Forscher sind jedenfalls kurz darauf allesamt verschwunden. Und sie werden erst nach längerer Suche im Eis gefunden, nackt und zusammengefroren zu einer Skulptur des Schreckens. Der mysteriösen Fall scheint mit einem früheren ungeklärte Mord an einer Umweltaktivistin zusammenzuhängen.

Polizeichefin Danvers (Jodie Foster) bringt das jedenfalls wieder mit ihrer früheren Kollegin Navarro (Kali Reis) zusammen, die sich beide erstmal in herzlicher Abneigung begegnen.

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Jodie Foster tritt in ihrer ersten Fernsehrolle seit vierzig Jahren auf. IMAGO IMAGO / Landmark Media

Dunkelheit ist prägendes Element der Staffel

Das Dunkel der Nacht ist das prägende Element dieser Staffel. Und natürlich die Kälte, denn sie beginnt am letzten Abend vor der monatelangen Polarnacht in der fiktiven Stadt Ennis. Das Ambiente ist wie gemacht für eine Serie, die sich im Horror- wie im Noir-Krimigenre verortet. Und die das „Night Country“ auch mit einem grandiosen Soundtrack erkundet.

Spiralförmige Symbole, geisterhafte Stimmen, Erscheinungen von Toten: Es klingt nach bekannten Zutaten eines Horrorthrillers, aber sie gehören zur spirituellen Welt der indigenen Bevölkerung Alaskas. Ihr Verhältnis zur Natur und zum Tod trifft im Alltag auf Rassismus und Umweltzerstörung. Fragen von Identität und Zugehörigkeit spalten die Familien, das betrifft auch das Verhältnis von Liz Danvers zu ihrer Tochter Leah oder zu ihrer Kollegin Navarro.

Finstere und kalte Zeiten für Ermittlerin Evangeline Navarro (Kali Reis): Die vierte Staffel aus dem „True Detective“-Universum spielt im Norden Alaskas zur Zeit der Polarnacht. IMAGO IMAGO / Landmark Media

Weibliche Perspektive für erschöpftes Serienkonzept

Polizeichefin Danvers hat sich eine Art Eispanzer zugelegt aus Hartherzigkeit, Herablassung und schneidendem Ton und Jodie Foster spielt diese ältere Frau mit atemberaubender Ledrigkeit. Auch Kali Reis ist als Evangeline Navarro davon getrieben, als Frau nicht zum Opfer zu werden, sucht aber nach Mitteln und Wegen, emotional offen und verletzlich zu bleiben.

Mit ihnen hat Serienschöpferin Issa Lopez der düsteren „True Detective“-Welt eine konsequent weibliche Perspektive verpasst und das tut dem beim zuletzt recht erschöpft wirkenden Serienkonzept unheimlich gut. Das durch unzählige Genrefilme geprägte Männerbild des harten Detectives wird hier ergänzt durch nuancierte, hochinteressant gebrochene Frauenfiguren.

„True Detective: Night Country“, seit 15. Januar auf Sky Deutschland

True Detective: Night Country mit Jodie Foster | Trailer - Staffel 4 | Sky

Vor allem in Atmosphäre und Bildgestaltung erinnert die Serie stark an die ikonische erste Staffel der Reihe. Mit kältestarrenden Bildern von einsamen Menschen in Eis- oder Schneelandschaften oder winzigen Scheinwerfern in trostloser Dunkelheit.

Es sind Reflexionen auf Leben und Tod, zwischen existenzieller Verlorenheit und einem Funken Resthoffnung. Zum Bingen vielleicht nur eingeschränkt zu empfehlen, aber dennoch ein faszinierender Start in das neue Serienjahr.