Seines ist eines der markantesten Gesichter des deutschen Nachkriegsfilms: Der in Mayen aufgewachsene Mario Adorf spielte sich in Filmen und Fernsehproduktionen wie „Die Blechtrommel“, „Kir Royal“ und „Der Schattenmann“ ins kollektive Gedächtnis der Deutschen. Nun wird der 94-Jährige mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Eine Filmkarriere in Bildern.

Auch wenn Adorf heute in München lebt, bleibt er seiner rheinland-pfälzischen Heimat verbunden. 2002 initiiert Adorf die Wiedereinführung der Nibelungenfestspiele und holt Regisseur Dieter Wedel an Bord. In der ersten Aufführung vor dem Wormser Dom spielt Adorf die Rolle des Hagen von Tronje.

Ein weiteres Mal besetzt Helmut Dietl Mario Adorf in einer Satire über die Münchner Schickeria. In „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ spielt Adorf den Restaurant-Betreiber Paolo Rossini, einen Strippenzieher der High-Society in der bayerischen Landeshauptstadt.

In „Der Schattenmann“ verkörpert Adorf an der Seite von Heiner Lauerbach, Stefan Kurt, Heinz Hoenig und Günther Strack den Strippenzieher in der Frankfurter Halbwelt.

Auch in Komödien überzeugt Adorf immer wieder, etwa in der Rolle des italienischen Gastwirts Francesco Serboli in „Pizza Colonia“.

Auch in italienischen Produktionen spielt Adorf immer wieder. Regelrechten Kultstatus hat das Anfang der 1990er-Jahre produzierte Fernsehmärchen „Prinzessin Fantaghirò“, in dem Adorf den Vater der in Männerkleidern verkleideten Titelheldin spielt.

„Isch scheiß disch so was von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute hast“ – Diese denkwürdigen Zeilen raunt Adorf als Heinrich Haffenloher dem Reporter Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) zu. Eine unvergessliche Szene aus Helmut Dietls beißender Satire auf den Münchner Bouelvard-Journalismus „Kir Royal“ .

Auch in Fernsehfilmen spielt Mario Adorf, so etwa in der dreiteiligen Verfilmung von John Knittels Roman „Via Mala“ (1985). Adorf spielt einen trunksüchtigen und gewalttätigen Familienvater, dessen Kinder sich dazu entschließen, ihn zu ermorden.

Unter der Regie von Volker Schlöndorff dreht Adorf in den 1970er-Jahren zwei Filme: In „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach Heinrich Bölls gleichnamiger Erzählung spielt er den Kommissar, der den durch die Boulevardpresse begangenen Rufmord an der geschiedenen Wirtschafterin (gespielt von Angela Wilker) beobachtet.

Ganoven und Mörder machen ihn zum Filmstar

Geboren wird Mario Adorf am 8. September 1930 in Zürich als nicht-ehelicher Sohn einer Röntgen-Assistentin und eines italienischen Chirurgen. Seine Mutter flieht hochschwanger aus Italien, um den Sohn nicht nach der Entbindung in staatliche Obhut geben zu müssen. Adorf wächst in Mayen auf, studiert ab 1950 an der Mainzer Universität Geisteswissenschaften.

1953 beginnt Adorf eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München und spielt an den Münchner Kammerspielen. 1957 gelingt ihm der Durchbruch als Filmschauspieler in Robert Siodmaks Kriminalfilm „Nachts, wenn der Teufel kam“ in der Rolle eines psychisch kranken Serienmörders. Bis heute unvergessen ist seine Darstellung des „Winnetou“-Schurken Santer in der Karl-May-Verfilmung von 1963. Die Ganovenfiguren prägen seine Rollen über seine gesamte Karriere.

Adorf initiiert die Rückkehr der Nibelungen an den Wormser Dom

Adorf arbeitet mit Regiegrößen wie Billy Wilder („Fedora“), Rainer Werner Fassbinder („Lola“) oder Volker Schlöndorff zusammen, in dessen Oscar-prämierter Grass-Verfilmung „Die Blechtrommel“ er den Vater der Hauptfigur Oskar Mazerath spielt. Mehrfach dreht er auch mit Helmut Dietl („Kir Royal“ und „Rossini“) und Dieter Wedel, der ihn prominent in den Fernseh-Mehrteilern „Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“ und „Die Affäre Semmeling“ besetzt.

Für seine rheinland-pfälzische Heimat engagiert sich Adorf bis heute. 2002 gehörte er zu den treibenden Kräften hinter den neuen Nibelungenfestspielen in Worms. Adorf selbst spielt vor dem Wormser Dom 2002 die Rolle des Hagen von Tronje und 2003 die des Sprechers. Seit 2018 verleihen die Festspiele den Mario-Adorf-Preis für herausragende künstlerische Leistungen.