Bester Film

„American Fiction“

„Anatomie eines Falls“

„Barbie“

„The Holdovers“

„Killers of the Flower Moon“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Past Lives – In einem anderen Leben“

„Poor Things“

„The Zone of Interest“

Beste Regie

Jonathan Glazer – „The Zone of Interest“

Giorgos Lanthimos – „Poor Things“

Christopher Nolan – „Oppenheimer“

Martin Scorsese – „Killers of the Flower Moon“

Justine Triet – „Anatomie eines Falls“

Beste Hauptdarstellerin

Annette Bening – „Nyad“ als Diana Nyad

Lily Gladstone – „Killers of the Flower Moon“ als Mollie Burkhart

Sandra Hüller – „Anatomie eines Falls“ als Sandra Voyter

Carey Mulligan – „Maestro“ als Felicia Montealegre

Emma Stone – „Poor Things“ als Bella Baxter / Victoria

Bester Hauptdarsteller

Bradley Cooper – „Maestro“ als Leonard Bernstein

Colman Domingo – „Rustin“ als Bayard Rustin

Paul Giamatti – „The Holdovers“ als Paul Hunham

Cillian Murphy – „Oppenheimer“ als J. Robert Oppenheimer

Jeffrey Wright – „American Fiction“ als Thelonius „Monk“ Ellison

Beste Nebendarstellerin

Emily Blunt – „Oppenheimer“ als Katherine „Kitty“ Oppenheimer

Danielle Brooks – „Die Farbe Lila“ als Sofia Johnson

America Ferrera – „Barbie“ als Gloria

Jodie Foster – „Nyad“ als Bonnie Stoll

Da'Vine Joy Randolph – „The Holdovers“ als Mary Lamb

Bester Nebendarsteller

Sterling K. Brown – „American Fiction“ als Clifford „Cliff“ Ellison

Robert De Niro – „Killers of the Flower Moon“ als William King Hale

Robert Downey Jr. – „Oppenheimer“ als Lewis Strauss

Ryan Gosling – „Barbie“ als Ken

Mark Ruffalo – „Poor Things“ als Duncan Wedderburn

Bestes Originaldrehbuch

Arthur Harari und Justine Triet – „Anatomie eines Falls“

David Hemingson – „The Holdovers“

Bradley Cooper und Josh Singer – „Maestro“

Samy Burch –„May December“

Celine Song – „Past Lives – In einem anderen Leben“

Bestes adaptiertes Drehbuch

Noah Baumbach und Greta Gerwig – „Barbie“

Jonathan Glazer – „The Zone of Interest“

Cord Jefferson – „American Fiction“

Tony McNamara – „Poor Things“

Christopher Nolan – „Oppenheimer“

Bester internationaler Film

İlker Çatak – „Das Lehrerzimmer“ (Deutschland)

Matteo Garrone – „Io capitano“ (Italien)

Wim Wenders – „Perfect Days“ (Japan)

J. A. Bayona – „Die Schneegesellschaft“ (Spanien)

Jonathan Glazer – „The Zone of Interest“ (Vereinigtes Königreich)

Bester Dokumentarfilm

Mstyslaw Tschernow – „20 Tage in Mariupol“

Christopher Sharp, Moses Bwayo – „Bobi Wine: The People’s President“

Kaouther Ben Hania – „Olfas Töchter“

Nisha Pahuja – „To Kill a Tiger“

Maite Alberdi – „Die unendliche Erinnerung“

Bester Animationsfilm

Aaron Horvath, Michael Jelenic – „Der Super Mario Bros. Film“

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson – „Spider-Man: Across the Spider-Verse“

Peter Sohn – „Elemental“

Nick Bruno, Troy Quane – „Nimona“

Hayao Miyazaki – „Der Junge und der Reiher“

Beste Filmmusik

Laura Karpman – „American Fiction“

John Williams – „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

Robbie Robertson – „Killers of the Flower Moon“

Ludwig Göransson – „Oppenheimer“

Jerskin Fendrix – „Poor Things“

Bester Song

„The Fire Inside“ – „Flamin' Hot“ (Musik und Text: Diane Warren)

„I'm Just Ken“ – „Barbie“ (Musik und Text: Mark Ronson, Andrew Wyatt)

„It Never Went Away“ – „American Symphony“ (Musik und Text: Jon Batiste, Dan Wilson

„Wahzhazhe (A Song For My People)“ – „Killers of the Flower Moon“ (Musik und Text: Scott George)

„What Was I Made For?“ – „Barbie“ (Musik und Text: Billie Eilish, Finneas O'Connell)

Bester Kurzfilm

Misan Harriman, Nicky Bentham – „The After“

Vincent René-Lortie, Samuel Caron – „Invincible“

Lasse Lyskjær Noer, Christian Norlyk – „Knight of Fortune“

Nazrin Choudhury, Sara McFarlane – „Red, White and Blue“

Wes Anderson, Steven Rales – „The Wonderful Story of Henry Sugar“

Bester Kurzfilm Dokumentation

Sheila Nevins, Trish Adlesic – „The ABCs of Book Banning“

John Hoffman, Christine Turner – „The Barber of Little Rock“

S. Leo Chiang, Jean Tsien – „Island in Between“

Ben Proudfoot, Kris Bowers – „The Last Repair Shop“

Sean Wang, Sam Davis – „Nǎi Nai & Wài Pó“

Bester animierter Kurzfilm

Tal Kantor, Amit R. Gicelter – „Letter to a Pig“

Jerusha Hess, Jared Hess – „Ninety-Five Senses“

Yegane Moghaddam – „Our Uniform“

Stéphanie Clément, Marc Rius – „Pachyderme“

Dave Mullins, Brad Booker – „War Is Over!“