Lockerbie: Jim Swires Suche nach Gerechtigkeit

Am 21. Dezember 1988 explodiert über der schottischen Kleinstadt Lockerbie ein Flugzeug auf seinem Flug von London nach New York in der Luft. Alle 259 Insassen fallen dem Bombenattentat zum Opfer, unter ihnen die Tochter des britischen Arztes Jim Swire. Seinen Kampf um Aufklärung erzählt die Serie in einer Mischung aus Hinterbliebenen-Drama und Politthriller.