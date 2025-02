Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand: Der Libanon im Fokus

Das weltweit bedeutendste Kurzfilmfestival im französischen Clermont-Ferrand widmet sich in diesem Jahr besonders dem Libanon, einem Land, das von Krisen und Krieg gezeichnet ist. Doch Kurzfilme dienen nicht nur der Aufarbeitung von Leid, sondern auch als kreativer Ausdruck junger Filmschaffender – er ist eine eigenständige Kunstform.

Es ist ein besonderer Film: „Letters“, nach der Idee des libanesischen Filmemachers Josef Khallouf, entstanden nach dem Beginn der israelischen Offensive in Gaza 2023 und drei Jahre nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut.

Der Film ist mit seinen eineinhalb Stunden viel zu lang für ein Kurzfilmfestival – aber er besteht aus mehreren Kurzfilmen libanesischer Filmemacher. Es sind verfilmte Briefe, die den Zustand der Seele der Filmschaffenden widerspiegeln.

Die Idee: Ein Filmemacher schreibt einen Brief, ein anderer bebildert ihn. 17 Kurzfilme sind so entstanden, mit einfachsten Mitteln, manche mit dem Handy gefilmt. Die Filmschaffenden waren frei in der Wahl ihres Themas, aber immer wieder geht es um zwei Dinge: den Krieg und die Explosion im Hafen von Beirut.

„Letters“, produziert von Josef Khallouf

Josef Khallouf: „Wir sind traumatisiert – und das sieht man.“

Auch Josef Khallouf ist das aufgefallen: „Vielleicht die Hälfte von ihnen hat den Hafen nach der Explosion gefilmt. Wir sind traumatisiert – und das sieht man.“

Manchmal zeigen die Bilder eine eskapistisch-friedliche Welt. Khallouf hat seinen Kurzfilm zu einem Brief gemacht, den eine andere Filmemacherin an ihr ungeborenes Kind geschrieben hat. Der Film beginnt mit fließendem Wasser, ganz ruhig.

„Ich habe den Brief gelesen, danach bin ich auf eine Reise nach Indien aufgebrochen. Und dort habe ich dann angefangen zu filmen“, erklärt Khallouf, „ohne an den Brief zu denken. Ich stand eher in Kontakt mit meinem Unterbewusstsein – und ich habe einfach gefilmt, was ich wollte.“

Festival in Clermont-Ferrand zeigt Filme aus Krisenregionen

Kurzfilm als Mittel zur Seelenhygiene, ein viel persönlicheres Ausdrucksmittel als ein Langfilm, der sich viel mehr nach wirtschaftlichen Vorgaben und Publikum richten muss.

Immer wieder zeigt das Festival in Clermont-Ferrand Schwerpunkte aus Krisenregionen, u.a. Taiwan und Nahost. Das Festival wolle den Zustand der Welt zeigen, erklärt Calmin Borel. Er hat das Programm zusammengestellt.

„In einigen Bereichen gibt es eben diese Krisen“, so Borel. „Man könnte auch die Vereinigten Staaten zeigen und Trumps Wiederaufstieg an die Macht.“

2022 gewann die palästinensiche Regisseurin Maha HAj beim Filmfestival in Cannes den Preis für das beste Drehbuch im Wettbewerb „Un Certain Regard“. In Clermont-Ferrand zeigte sie ihren Kurzfilm „Upshot“. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/MAXPPP | Fred Dugit

Regisseurin Maha Haj setzt sich auch indirekt mit dem Gaza-Krieg auseinander

Filmschaffende aus manchen Regionen können aber oft nicht anders, als die Krise zu thematisieren. Die erfolgreiche palästinensische Regisseurin Maha Haj ist mit einem Kurzfilm in Clermont-Ferrand vertreten. Sie möchte eigentlich nur Geschichten erzählen.

„Ich schreibe gerade an einem Langfilm: fünf Geschichten unmöglicher Liebe“, erklärt die Filmemacherin. „Es ist ein Film über die Liebe, aber im Hintergrund ist der Gazakrieg. Man hört ihn im Radio, er läuft im Fernsehen … Selbst, wenn man eine Komödie machen will, einen Liebesfilm, einen Actionfilm, man kommt um die politische Situation nicht herum.“

Mit überschaubaren Budgets junge Filmemacher unterstützen

Solche Langfilme können sich viele Filmschaffende in Palästina nicht leisten. Gerade in Krisenregionen ist der Kurzfilm deshalb auch eine Chance, meint Lina Bokhary. Sie ist Filmbeauftragte des palästinensischen Ministeriums für Kultur.

„Mit den wenigen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ist es einfacher für mich, zumindest etwas für Kurzfilme beizusteuern“, so Bokhary. „Die haben zumindest ein überschaubares Budget. Damit können wir auch jungen Filmemachern helfen.“

Kurzfilme nur als Notlösung in der Krise? Nein, so sollte das wichtigste Kurzfilmfestival der Welt nicht verstanden werden. Der Kurzfilm ist und bleibt eine eigene Kunstform. Und er ist das perfekte Format für unsere schnelllebige Zeit.