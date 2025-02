Wer ist Bob Dylan wirklich? Regisseur James Mangold fokussiert sich in seinem neuen Biopic „Like a Complete Unknown“ auf Dylans Karrierebeginn in den 1960er-Jahren und seinen Wandel vom Folk- zum Rockmusiker. Timothée Chalamet schlüpft dabei in die Rolle des legendären Musikers. Doch kommt der Film dem Mysterium Dylan näher oder bleibt er im Ungefähren?

Wer verbirgt sich hinter der großen schwarzen Sonnenbrille? Der 83-jährige Dylan hat so oft seinen Kurs und sein Image geändert. Eine Kontinuität ist nicht zu erkennen. 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved

Seit über 60 Jahren zählt Bob Dylan zu den wichtigsten Persönlichkeiten in der Musikwelt. Seine herausragende Bedeutung zeigt sich in seinen Songtexten, die die Rockmusik revolutionierten. Gleichzeitig hat er sich bis heute weder politisch noch ästhetisch festlegen lassen. Seine Vita gleicht einem Flickenteppich aus gut kuratierten Anekdoten – die meisten von ihm selbst frei erfunden.

In seinem neuesten Biopic „Like a Complete Unknown“ versucht Regisseur James Mangold, dem Mysterium des Künstlers näherzukommen. Der Film basiert auf dem Sachbuch „Dylan Goes Electric!“ von Elijah Wald.

Folglich fokussiert sich die Handlung auf die knapp fünf Jahre, in denen Dylan mit seiner vielschichtigen Songpoesie das Lebensgefühl einer ganzen Generation artikulierte – sich dann aber von der Folk-Szene abwandte.

„Like a Complete Unknown“ spielt im New York der 1960er-Jahre

Der Film beginnt im Jahr 1961. Der Kunststudent Robert Allen Zimmerman hat sich bereits zum Folksänger Bob Dylan erklärt. Im grauen, rauen New York macht er sich auf den Weg ins Krankenhaus zu seinem musikalischen Idol. Pete Seeger, gespielt von Edward Norton, hört – wenn auch sichtlich geschwächt – aufmerksam zu, als Dylan ihm eines seiner ersten Stücke, „Song to Woody“, präsentiert.

James Mangold, der sich bereits mit dem Biopic „Walk the Line“ über Johnny Cash einen Namen gemacht hat, war es wichtig, das New York der frühen Sechziger authentisch einzufangen. Das Greenwich Village erstrahlt in warmen, nostalgischen Herbstfarben – unweigerlich denkt man an das Cover von „The Freewheelin’ Bob Dylan“.

Bob Dylan - „The Freewheelin' Bob Dylan“ SWR HFDB

Kuba, Vietnam und die Bürgerrechtsbewegung

Auf den Straßen und in Cafés tummeln sich charismatische Beatniks und junge Frauen – fast alle beschäftigt mit Kunst oder Aktivismus. Ausgelöst durch die Kubakrise stand die Welt 1962 am Abgrund eines möglichen Atomkriegs. Die Jugend in Greenwich wollte das nicht hinnehmen. Auf Plakaten und bei Demonstrationen geht es um Kuba, Vietnam und die Bürgerrechtsbewegung.

Dylan avancierte in dieser Zeit zum musikalischen Wortführer der Protestbewegung der Sechziger. Wie kaum ein anderer brachte er mit seiner vielschichtigen Songpoesie das Lebensgefühl einer ganzen Generation zum Ausdruck. Er war dabei, als Martin Luther King 1963 in Washington seine berühmte „I Have a Dream“-Rede hielt, und spielte dort seinen ersten Hit: „Blowin’ in the Wind“.

Timothée Chalamet and Monica Barbaro verkörpern berührend und intensiv Bob Dylans und Joan Baez Kennenlernen und ihre musikalische Annäherung. 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Rund fünf Jahre hat sich Timothée Chalamet auf die Rolle Bob Dylan vorbereitet

In fünf Jahren Vorbereitung lernte der „Dune“-Star Chalamet mehrere Instrumente und schulte seine Stimme, um Dylans brüchig-eindringlichem Klang so nah wie möglich zu kommen. Dabei arbeitete er mit denselben Coaches, die bereits Austin Butler für seine Rolle als Elvis Presley vorbereitet hatten. Außerdem bereiste Chalamet verschiedene Orte, die für den Ausnahmemusiker von Bedeutung sind.

Der Aufwand hat sich gelohnt – nicht nur, weil Chalamets Darstellung des jungen Dylans auch äußerlich überzeugt. Der Film lebt zudem von seinen ausgeprägten Musikszenen. Sie entschleunigen die Handlung und laden zum Einfühlen ein. Im Gegensatz zu manch anderen Musikfilmen verkommen die musikalischen Einlagen nicht zum bloßen Soundtrack, sondern nehmen den Fokus vollständig für sich ein.

Ein Blick hinter die Fassade?

Trotz Chalamets gelungenem Spiel lässt sich auch in diesem Biopic der Mann hinter der dunklen Sonnenbrille nicht fassen. Mangold zeigt Dylan zwar immer wieder als exzentrischen Egoisten, der es mit der Treue nicht so genau nimmt und seine Fans bei Konzerten nicht wertschätzt. Auch mit seinen einstigen Vorbildern geht er wenig schmeichelhaft um.

Dylan wandelt sich zur Stilikone. Sein Look mit engen schwarzen Jeans, einer schwarzen Sonnenbrille und Wuschelhaaren findet viele Nachahmer. 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved

Trotz der menschlichen Abgründe bleibt man der Faszination Dylan erlegen. Unweigerlich versucht man den Poeten voller Widersprüche zu durchschauen. Gelingen will es einem nicht. Der Film wird dadurch keines Falls schlechter. Mangold macht die ständige Verschiebung des Dylanschen Selbst vielmehr zum zentralen Thema.

Frühere Bob Dylan-Verfilmungen: Der Mythos bleibt ungreifbar

Viele Filme haben sich bereits versucht, Bob Dylan zu entmystifizieren, doch kein Biopic hat den Künstler in seiner gesamten Vielschichtigkeit wirklich erfasst.

„I’m Not There“ (2007) von Todd Haynes geht am weitesten, indem er sechs verschiedene Darsteller zeigt, die unterschiedliche Aspekte von Dylans Leben widerspiegeln. Doch wie bei Rimbaud’s Dichtkunst bleibt auch dieser Film die Essenz des „wahren“ Dylan schuldig – er ist ein Kaleidoskop von Bildern, die sich ständig verändern.

„No Direction Home“ (2005) von Martin Scorsese bietet eine dokumentarische Annäherung an Dylans frühen Werdegang, doch auch hier wird der „echte“ Dylan nie vollständig erfasst. Der Film nimmt uns mit auf eine historische Reise, doch der Künstler bleibt eine Projektion des Films und nicht mehr als ein Abbild der historischen Figur.

„Masked and Anonymous“ (2003) nutzt Dylans eigene Präsenz im Film, aber als eine verschlüsselte, poetische Darstellung seiner selbst, was an die surrealen Aspekte von Arthur Rimbauds Literatur erinnert.

Dylans Werk ist vom Surrealismus und vom Existenzialismus geprägt

Arthur Rimbauds wohl berühmteste Formel „Ich ist ein anderer“, mit der der Dichter seine Sehnsucht nach kompletter Entgrenzung unterstrich, übernimmt Dylan als Grundannahme seines Schaffens. Gleich zu Beginn seiner Karriere betrachtete er seine Person und sein Werk als etwas Fließendes. Recht schmerzhaft mussten das seine Fans lernen.

Mangolds Film erreicht seinen Höhepunkt, als Dylan in den 1960er-Jahren die Folk-Szene zu klein wird. Zwar als Held gefeiert, fühlt er sich zu vereinnahmt und in seiner künstlerischen Freiheit beschnitten. Der dramatischste Moment – eindrücklich im Film zu sehen – ereignete sich 1965 während seines Auftritts beim Newport Folk Festival.

Trotz elektrischer Gitarre und Rock-Sound gleichen seine Songs weiterhin in ihrer Komplexität epischen Gedichten. 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved

Zur Entrüstung der treuen Folk-Gemeinde trat Dylan mit einer voll elektrischen Band auf. Viele seiner Fans fühlten sich betrogen und verraten. Die „Judas“-Rufe aus dem Publikum sind legendär. Doch Dylan hielt den Kurs und veröffentlichte „Highway 61 Revisited“ und „Blonde on Blonde“, Alben, die ihn zum Rock-Star machten.

Dieser Bruch mit der Folk-Tradition wird von Mangold als symbolischer Moment gezeigt, in dem der Künstler sich selbst aufgibt, um ein neues, unberechenbares Selbst zu schaffen. Durch die Wahl von Timothée Chalamet als Dylan wird dieser innere Konflikt noch verstärkt. Chalamet, der in seiner Darstellung eine Verletzlichkeit und Komplexität zeigt, betont die ambivalente Natur Dylans, ohne dabei eine eindeutige, feste Identität zu präsentieren.

Fazit: Dylan als literarische Figur und ungreifbares Mysterium

„Like a Complete Unknown“ ist weniger ein Versuch, den wahren Dylan zu entschlüsseln, als vielmehr eine filmische Reflexion über die Unmöglichkeit, diesen Künstler zu fassen. Wie die Werke von Rimbaud, die stets mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern, bleibt Dylan ein rätselhafter Künstler, der wohl niemals vollständig entmystifiziert werden kann.

Und genau das ist es, was ihn zu einer unerschöpflichen Quelle der Inspiration macht – sowohl für Musik als auch für Film und Literatur.