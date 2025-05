per Mail teilen

Carsten Schuffert und Robert Weihing werden im Rahmen des Filmtheaterkongresses Kino 2025, die letztmalig in Baden-Baden stattfindet, für die Modernisierung ihrer beiden Kinos in Tübingen mit dem ICTA Presentation Excellence Award ausgezeichnet. In den historischen Gebäuden des Kinomuseums und der Blauen Brücke haben sie nahezu alles erneuert – von Ton- und Projektionstechnik bis zur LED-Beleuchtung. „Es ist quasi kein Stein auf dem anderen geblieben“, beschreibt Schuffert den umfassenden Umbau im Gespräch mit SWR Kultur.

Neben der Technik war den Betreibern auch die Atmosphäre wichtig, weshalb sie Lounge- und Barbereiche mit hochwertigen Materialien eingerichtet haben. „Wir wollen Kino wieder zu einem Ort machen, an dem sich die Menschen gerne treffen“, erklärt Schuffert. Zum Konzept gehören auch Lesungen, Konzerte und Filmgespräche mit Regisseuren.

Die Tübinger Kinobetreiber sehen ihr Projekt als Modell für andere – nicht nur mit Geld, sondern auch mit Herzblut. „Solange das Publikum spürt, dass hier noch Leidenschaft drinsteckt, hat man schon auch Chancen, wenn der Geldbeutel nicht so dick ist“, betont Schuffert.