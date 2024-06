Kinder sehen ganz andere Sachen als Erwachsene: Schul-Projekt „Film macht Mut“

Seit die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober Israel angegriffen hat und Israel sich gegen diesen Angriff wehrt, ist er auch in Deutschland wieder sichtbar: Antisemitismus. Wirklich weg war er eigentlich nie, jetzt nimmt er wieder zu: Hassparolen auf Demonstrationen, Davidsterne an Häusern, ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin - mehr als 200 solcher Vorfälle hat das Netzwerk Rias in den vergangenen Tagen allein in Deutschland registriert. "Ich denke dabei vor allem an die jüdischen Kinder", sagt der Jurist und Publizist Michel Friedman. "Die Kinder lernen, ihre eigene Identität verleugnen zu müssen, um in dieser Welt sicher zu sein."

Was Iran mit Antisemitismus zu tun hat und wie Judenhass beginnt, klärt SWR2 Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler im Gespräch mit Michel Friedman.