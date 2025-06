„One to one: John & Yoko“: Musik und politischer Protest

John Lennon und Yoko Ono waren ein Powerpaar der Popkultur. Die Doku „One to one: John & Yoko” erzählt von ihrem politischen Engagement nach dem Umzug in die USA. Regisseur Kevin Macdonald zeichnet ein differenziertes Porträt des Künstlerpaars und entwirft zugleich ein Gesellschaftspanorama der politisierten frühen 70er Jahre.

Flucht nach New York

1971 tauschen John Lennon und Yoko Ono ihr großes Haus in London gegen ein Zwei-Zimmer-Loft im New Yorker Greenwich Village.

Beide wirken befreit: er von seiner übergroßen Beatles-Persona, sie von den sexistischen und rassistischen Anfeindungen der Fans, die ihr vorwerfen, einen Keil in die berühmteste Band der Welt getrieben zu haben.

Big Apple statt Big Ben: Das Künstlerpaar zog Anfang der 70er-Jahre nach New York. A Plan B/KM Films & Mercury Studios

In den USA beginnt das politische Engagement der beiden

In New York taucht das Paar ein in die Subkultur. Zu ihrem Kreis gehören schillernde Gestalten wie der Beat-Poet Allen Ginsberg oder der schräge Aktivist A.J. Weberman – berühmt unter anderem dafür, dass er Bob Dylans Müll durchwühlte.

In diesem Umfeld fangen Lennon und Ono an, sich politisch zu engagieren: für die Bürgerrechtsbewegung, gegen den Vietnamkrieg und die reaktionäre Regierung Richard Nixons. Doch der Schwung der Flower Power-Bewegung ist weg.

Vom Schwung der Flower Power Bewegung ist nicht mehr viel übrig, als das Paar nach New York zieht. A Plan B/KM Films & Mercury Studios

Keine Einordnungen unterbrechen den rasanten Bildersturm

„One to one: John & Yoko“ erzählt im Kern von den anderthalb Jahren, die Lennon und Ono in Greenwich Village gewohnt haben. Ihre Geschichte ist eingebettet in ein größeres Gesellschaftspanorama der politisierten USA in den frühen 70ern. Erklärt und eingeordnet wird in dieser Doku fast nichts, man muss sich selbst einen Reim auf den rasanten Bilderstrom machen.

Erklärt wird in der Dokumentation nicht viel, die Bilder sprechen größtenteils für sich. A Plan B/KM Films & Mercury Studios

Um den Geist der Zeit einzufangen, arbeitet Regisseur Kevin Macdonald mit einem Füllhorn an Material: collagiert das, was die TV-begeisterten Lennon und Ono damals an Werbung, Serien und Shows im Fernsehen sahen mit politischen Interviews und Aufnahmen von Protestaktionen.

Unveröffentlichte private Videos und Telefonate

Da Sean Ono Lennon, der Sohn des Paares, als Produzent fungiert, hatte Macdonald Zugang zu bislang unveröffentlichten privaten Videos ebenso wie zu einer Vielzahl von Telefongesprächen, die die beiden -warum auch immer- aufgezeichnet haben.

Die Filmmusik wurde vom Sohn des Paares – Sean Ono Lennon – neu abgemischt und produziert. A Plan B/KM Films & Mercury Studios

In überraschend vielen geht es um eine offenbar komplizierte Beschaffung von lebenden Fliegen für eins von Onos Kunstprojekten, in anderen um Lennons politisches Engagement.

Live-Aufnahmen aus der Zeit nach den Beatles

Dreh- und Angelpunkt des Films ist das titelgebende „One to one“-Konzert – eine Benefizveranstaltung, die das Paar für eine bessere Betreuung von Kindern mit geistiger Behinderung organisierte.

Sein erstes und letztes abendfüllendes Konzert, das Lennon nach seiner Zeit bei den Beatles spielte. Die Live-Aufnahmen sind teils zum ersten Mal zu sehen.

Ein Gastauftritt bei Frank Zappa (white pants, guitar) und Mothers of Invention am 6. Juni 1971 auf dem Fillmore East, New York City. (Yoko Ono, am Mikrofon) und John Lennon, re. begleiten Frank Zappa, Gitarre, und the Mothers of Invention) A Plan B/KM Films & Mercury Studios

Yoko Ono wird als eigenständige Künstlerin gewürdigt

Anders als in vielen anderen John Lennon-Porträts betrachtet „One to one“ Yoko Ono nicht als bloßes Anhängsel des großen Musikers, sondern würdigt sie als eigenständige Künstlerin. Eine Anerkennung, die ihr lange verwehrt blieb. „One to one” zeigt, wie progressiv das Paar Lennon-Ono in vielem war.

Zugleich ist der Film ein faszinierendes Dokument des fiebrigen Zeitgeistes, der in manchem an die USA 2025 erinnert: ein aufgeheiztes politisches Klima, in dem sich verzweifelte politische Aktivisten an einer reaktionären Regierung abarbeiten. Mit ungewissem Ausgang.

Trailer „One to one: John & Yoko“, ab 26.6. im Kino