Hanna Plaß: „Mit Schuldzuweisungen dringt man selten zum Kern einer Beziehung vor“

Hanna Plaß ist eine Vielfachbegabung und Ausnahmeschauspielerin. Sie spielt Theater, wirkt in Kinofilmen und Fernsehproduktionen mit und hat auch schon Regie am Theater geführt.

Und sie schreibt eigene Songs – ihre zweite große Leidenschaft. Am 18. April ist sie im ZDF-Fernsehfilm „Das gläserne Kind“ neben Katharina Böhm in der Hauptrolle zu sehen. Er erlebte beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen seine Premiere und hat dort das Publikum sehr bewegt.

Das Gespräch zwischen Anne Schuchardt (Katharina Böhm, l.) und ihrer Tochter Helen (Hanna Plaß, r.) kommt nur schleppend in Gang. Pressestelle ZDF, Hendrik Heinen

Hanna Plaß spielt das gläserne Kind

Der Film „Das gläserne Kind“ behandelt eine sehr sensible Thematik und lenkt den Blick auf die Person in der Familie, die in vergleichbaren familiären Konstellationen häufig übersehen wird.

Hanna Plaß spielt die Rolle der Helene – sie ist das gläserne Kind. Helenes Bruder Lukas wurde mit einem genetischen Defekt geboren und ist behindert. Ihm gilt die ganze Aufmerksamkeit und Liebe der alleinerziehenden Mutter Anne, gespielt von Katharina Böhm.

Anne ist überfordert und erkennt nicht, wie sehr sie ihr zweites Kind, ihre Tochter, in der überbordenden Fürsorglichkeit für den schwächeren Sohn kaum wahrnimmt.

„Das gläserne Kind“ – auch ein Film über das Erwachsenwerden

Nach dem Tod von Lukas kommt es zum Bruch der ohnehin fragilen Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Helene verlässt ihr Elternhaus und kehrt erst Jahre später zurück – als Helen, die mittlerweile einen eigenen Sohn hat.

Im Gespräch mit SWR Kultur erzählt Hanna Plaß, wie sehr sie das Thema des Erwachsenwerdens an der Rolle der Helen berührt und gereizt habe.

Das Erwachsenwerden tatsächlich hat mich sehr interessiert, dieses Spannungsverhältnis zwischen alt und neu.

Intensive Vorbereitung mit Katharina Böhm auf emotionale Szenen

Die Rückkehr von Helen weckt bei ihr, aber auch bei Anne verdrängte Erinnerungen an früher – alte, nie verheilte Wunden brechen auf und stellen das hochbelastete Mutter-Tochter-Verhältnis auf eine harte Probe.

Der Vater (Stephan Kampwirth) von Helen (Hanna Plaß) hat sich in den Krisenzeiten der Familie stets zurückgezogen. Dadurch ist das Verhältnis zwischen ihm und Helen heute unbelastet. Pressestelle ZDF, Hendrik Heinen

Der anfänglichen gegenseitigen Sprachlosigkeit folgt ein schmerzhafter Prozess der Annäherung, die immer wieder zu scheitern droht. Die hochemotionalen Situationen im Film hätten von ihr und Katharina Böhm eine intensive gemeinsame Vorbereitung auf ihre Rollen gefordert, so Hanna Plaß.

Dabei habe ihnen auch geholfen, dass sie bereits 2011 Mutter und Tochter in einem Film gespielt hatten.

Unsere Zusammenarbeit war sehr bereichernd.

Die Einordnung obliegt dem Publikum

Der Film arbeitet mit persönlichen Rückblicken der beiden. In dieser Rückschau aus verschiedenen Perspektiven setzt sich nach und nach ein Bild der Vergangenheit zusammen und führt zu den Ereignissen, die nach Lukas' Tod den Bruch zwischen Mutter und Tochter verursacht haben.

Es stehen schwere Schuldzuweisungen im Raum und es bleibt dem Publikum überlassen, die jeweilige Perspektive von Mutter und Tochter zu reflektieren und einzuordnen.

„Mit Schuldzuweisungen dringt man selten zum Kern einer Beziehung vor“

Diesen offenen Ansatz, so Hanna Plaß, empfinde sie als enorm wichtig, um beiden Figuren und ihrer Geschichte gerecht werden zu können. Solange Lukas lebte, sei es für Mutter und Tochter selbstverständlich gewesen, für den schwer behinderten Sohn und Bruder da zu sein.

In Anwesenheit des befreundeten Nachbar-Paars von Anne und Helens Sohn Luke treten die Konflikte zwischen Mutter und Tochter in den Hintergrund und es entsteht sogar eine unbeschwerte Atmosphäre. (Von links: Hanna Plaß, Lennox Louis Steigerschmid, Katharina Böhm, Philip Dechamps, David Zimmerschied). Pressestelle ZDF, Hendrik Heinen

Erst nach seinem Tod wären beide auf sich selbst und ihre Beziehung zurückgeworfen worden. Jahre nach dem Bruch eine neue Beziehung aufzubauen, sei keineswegs leicht und grundsätzlich in verschiedensten Familienkonstellationen immer wieder eine große Aufgabe, sagt Hanna Plaß.

Mit Schuldzuweisungen dringt man selten zum Kern der Personen, dem Kern einer Beziehung vor. Und da gibt es erst einmal ein Riesenloch, einen Riesenschmerz und ganz viel, was zunächst verarbeitet werden will.

„Glass Children“ – ein aktuelles Thema in den Sozialen Medien

Das Filmthema ist zurzeit sehr aktuell – gerade auf Social Media erlebt der Begriff „Glass Children" eine Renaissance, durch die bei vielen Menschen Kindheitserinnerungen wach werden.

Sie selbst, erzählt Hanna Plaß, sei tatsächlich erst über das Drehbuch mit dem Thema in Berührung gekommen. Viel zu selten bekämen bedürftige Menschen in unserer Gesellschaft eine Stimme.

Dass das Thema „Glass Children" in den Sozialen Medien diskutiert würde und sich Betroffene austauschen könnten, begrüßt Hanna Plaß deshalb sehr.

Schauspielen und Singen als Leidenschaft

Hanna Plaß ist seit 12 Jahren in den unterschiedlichsten Rollen im Fernsehen zu sehen, aber auch im Kino, zum Beispiel in der SWR-Produktion „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ unter der Regie von Joachim A. Lang.

Aber sie hat seit ihrer Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München auch viel Theater gespielt. An den Münchener Kammerspielen, am Theater Bremen und an der Deutschen Oper Berlin.

Immer wieder konnte sie durch ihre Doppelbegabung ihre zwei großen Leidenschaften, das Schauspielen und das Singen, miteinander verbinden.

Dadurch wirkte sie auch bei Operninszenierungen mit. Denn Hanna Plaß ist eine ausgezeichnete Sängerin und sie komponiert und veröffentlicht seit vielen Jahren Songs, sofern es ihr Terminkalender zulässt.

„Ich hatte eine sensationelle Zeit in Stuttgart“

Von 2013 bis 2017 war Hanna Plaß fest am Staatstheater in Stuttgart engagiert – und wurde im Alter von nur 25 Jahren als Entdeckung und „Schauspielglück“ (Stuttgarter Nachrichten) gefeiert.

Ihr Start als junge Schauspielerin in Stuttgart, so Hanna Plaß, sei für sie unglaublich gewesen und sie denke sehr gern an diese Zeit zurück.

Ich hatte eine sensationelle Zeit in Stuttgart, ich war sehr, sehr gerne dort. Das Theater war unglaublich gut. Wir hatten sehr gute Schauspieler, tolle Inszenierungen, wir hatten ein fantastisches Publikum. Das Stuttgarter Publikum ist ja bekannt für seine streitlustige Auseinandersetzung mit dem Theater, das ist wirklich großartig.“

