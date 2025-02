Fünf Jahre nach Hanau: Ein Film gibt den Hinterbliebenen eine Stimme

Seinen jüngeren Bruder Said Nesar verliert Said Etris Hashemi bei dem rassistischen Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Er selbst überlebt nur knapp, aber das Attentat verändert sein Leben. Darüber und über die Folgen schreibt er in seinem ergreifenden Buch „Der Tag, an dem ich sterben sollte“.