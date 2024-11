Frauenpower auf der Leinwand beim Filmfestival Max Ophüls Preis

Die erfahrene Modedesignerin Kerstin Sessler-Mikeska macht endlich „ihr eigenes Ding“, abseits von Mainstream und Massenmode: Bomberjacken aus Seide! In den vergangenen Jahren hat die gelernte Schneiderin im Industriehof Speyer ein stylisches Modelabor aufgebaut. Nun ist es Zeit, ihr Label „Mikeska” an den Start zu bringen. DJ Gigola, ein Star der Berliner Technoszene, soll einen Funken entzünden: Wird sie ihr maßgeschneidertes Mikeska-Outfit bei einem Event tragen und auf ihrem 101K-Insta-Profil posten? Drei Jahre brauchte Kerstin Mikeska, ihre erste Idee zum „ikonischen Piece“ zu steigern: Bomberjacken in fünf unisex-Größen und zahlreichen Farb- und Stoffvarianten, allesamt Restposten aus der Modeindustrie. Nun kreiert sie gemeinsam mit ihrem kleinen Team Hosen, Shorts und Accessoires und bereitet ihre erste Modeschau in Mannheim vor. Nach den langen Lehr- und Wanderjahren ihrer Design- und Modemanagement-Karriere will sie ihrer Heimatregion etwas zurückgeben und in Mannheim “was losmachen".