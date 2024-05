Hommage an die Kunst des Kochens

Mit „Der Duft der grünen Papaya“ und „Cyclo“ landete der aus Vietnam stammende französische Regisseur Trần Anh Hùng zwei Welterfolge. Sein neuer Film mit Juliette Binoche und Benoît Magimel in den Hauptrollen ist eine Hommage an seine französische Heimat und an die hohe Kunst des Kochens.