Das Filmfestival von Cannes – Autorenkino trifft Blockbuster

Die Filmfestspiele von Cannes sind gestartet. Das Festival an der Croisette spiegelt die Höhepunkte des Autoren-Kinos auf der ganzen Welt – und ist zugleich auch ein Schauplatz für Unterhaltungs-Blockbuster.

Die Filmfestspiele von Cannes gelten als das wichtigste Filmfestival der Welt. 22 Filme wetteifern in diesem Jahr um den Hauptpreis, die begehrte „Goldene Palme“. Daneben laufen rund 100 weitere Filme in verschiedenen Unterkategorien. In SWR Kultur zieht Filmkritiker Rüdiger Suchsland Bilanz der ersten 48 Stunden.