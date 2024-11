Geld regiert die Welt, und es ist sehr ungleich verteilt. Das zeigt der neue Bericht der Hilfsorganisation Oxfam. Dieser erklärt auch, der taz zufolge, den Jubel über die Millionenerbin Marlene Engelhorn, die 25 Millionen Euro verschenken will. Das linksliberale Milieu, so die Zeitung, bejubele die Initiative, weil sie in unserer Welt so unwahrscheinlich sei. Außerdem hat das Hamburger Institut für Sozialforschung am Montag verkündet, im Jahr 2028 zu schließen. Die finanzielle Unabhängigkeit durch den Gründer und Mäzen Jan – Philipp Reemtsma sei nicht einfach durch die öffentliche Hand zu ersetzen, meint die SZ. „Das Institut liefe Gefahr, seine Besonderheit zu verlieren.“