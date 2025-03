Familiendrama im Multiversum: Darum ist „Everything Everywhere All at Once“ der verdiente Oscar-Hit

Die wichtigsten Oscar-Kategorien und ihre Preisträger*innen im Überblick

Bester Film

Everything Everywhere All at once

Beste Regie

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Bestes Drehbuch

Everything Everywhere All at Once

Bester Hauptdarsteller

Brendan Fraser (The Whale)

Beste Hauptdarstellerin

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Bester Nebendarsteller

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Beste Nebendarstellerin

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)