„Black Box“ von Asli Özge – Psychodrama über Manipulation und Anpassung in einem abgeriegelten Haus

Asli Özge – Regisseurin und Drehbuchautorin

Seit über 20 Jahren lebt und arbeitet die 1975 in Istanbul geborene Berliner Regisseurin Asli Özge in Deutschland. Ihre Filme – "Men on the Bridge" (2009), "Lifelong" (2013) und "Auf Einmal" (2016) – liefen in Locarno und auf der Berlinale und erhielten zahlreiche Preise.

Özge, die zu ihren Kinofilmen auch die Drehbücher schreibt, erzählt gerne von ambivalenten Charakteren, die weniger. Identifikation einfordern als im deutschen Kino üblich ist. Stattdessen betrachtet Özge mit scharfem Blick Interaktionen und Institutionen der Gesellschaft.