Wim Wenders: „Film bringt Menschen an Orte, an die sie sonst nie kämen“

Der Deutsche Filmemacher Wim Wenders bekommt für sein Lebenswerk den Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises des SWR. Dass seine Dokumentarfilme mehr Preise gewonnen haben als seine fiktionalen Stoffe, stört Wenders nicht: ,,Ich hatte oft auch fiktive Elemente in meinen Dokumentarfilmen und dafür dokumentarische in meinen Spielfilmen", sagt Wenders in SWR2.

Zum Beispiel in seiner Musik-Doku „Buena Vista Social Club“. Die Protagonisten der Doku seien zunächst gewöhnliche Schuhputzer in Havanna gewesen, sagt Wenders: „Kein Mensch kannte die hier, als wir angefangen haben zu drehen. Am Schluss war da ein paar tausend Leute, die standen auf den Stühlen. Es war eine märchenhafte, steile Karriere. Das ist nicht das, was man jemals denkt, was man innerhalb einer Musikdokumentation miterleben darf oder kann.“ Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender Kai Gniffke: „Großer, visionärer Filmemacher“ „Wim Wenders erschafft wie kein Zweiter ästhetische und wahrhaftige Kunstwerke. Er erzählt Geschichten nicht nur, sondern erforscht diese - und mit ihnen den Menschen selbst. Dabei hat er in den letzten fünf Jahrzehnten Filme für die Ewigkeit erschaffen. Mit seiner Kamera fängt er Bilder ein, deren visuelle Sprache so tief greift, dass Worte nicht nötig sind, um sie zu verstehen. Wenders Werk wird national wie international gefeiert und ist geprägt von seinem künstlerischen Mut, der uns als Publikum immer wieder aufs Neue inspiriert. Im Namen des SWR gratuliere ich Wim Wenders ganz herzlich zum Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises“, so Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke. Der undotierte Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises wird gemeinsam vom SWR Doku Festival und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben. Die weiteren Preisträger in verschiedenen Kategorien (Preisgeld dieses Jahr insgesamt 31.000 Euro) werden am 30. Juni 2023 bei der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises bekannt gegeben.