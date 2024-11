Ehrenpreis der Televisionale für das „Schreibkombinat Kurt Klinke“: Kreativ im Kollektiv

Bei der Televisionale 2023, dem Festival der Fernsehbranche in Baden-Baden, geht der Ehrenpreis in diesem Jahr an einen ungewöhnlichen Preisträger: das „Schreibkombinat Kurt Klinke“.

Autorenstammtisch schon an der Filmakademie in Ludwigsburg Die fünf Mitglieder des Autor:innen-Kollektivs haben sich 2009 zusammengetan und seither in der Fernseh- und insbesondere der Krimilandschaft prägend mitgewirkt. Mittlerweile sind über 30 „ARD-Tatorte“ für zehn Ermittlerteams entstanden, dazu mehr als 25 Langfilme und ungefähr 70 Folgen für 17 verschiedene Serien. Erol Yesilkaya, Stefanie Veith, Boris Dennulat, Michael Proehl und Michael Comtesse heißen die fünf, die sich mehrheitlich aus dem Studium an der Filmakademie in Ludwigsburg kennen. Dort gründeten sie schon einen Autorenstammtisch. Das Kollektiv steht im Vordergrund Austausch, Inspiration und das Korrektiv durch vertraute Menschen stehen bei dem Kollektiv im Vordergrund. Gerade in Zeiten, wo gute Autor*innen weniger werden, sei eine gemeinsame Arbeit umso wichtiger. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Zu dritt haben sie an den Büchern der Amazon-Serie „Der Greif“ gearbeitet. Jeder war irgendwann einmal für die Reihe „Der Kriminalist“ am Start oder bevorzugt für die Bremer und Frankfurter Tatorte. So war Michael Proehl verantwortlich für den preisgekrönten Tatort „Im Schmerz geboren“ mit Ulrich Tukur. Televisionale 2023: Milena Aboyan gewinnt MFG-Star für „Elaha“ (SWR/arte). Das Film- und Serienfestival Televisionale hat am 1.12.2023 in Baden-Baden die besten Fernseh- und Streaming-Produktionen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Der Fernsehfilm „Zwischen uns die Nacht“ (ZDF) gewinnt den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste 2023 Die Regisseurin Milena Aboyan wird mit dem MFG-Star für „Elaha“ (SWR/arte) ls beste Nachwuchs-Regiearbeit ausgezeichnet. Dominik Graf erhält für „Gesicht der Erinnerung“ (SWR/ORF) einen Sonderpreis für herausragende Regie.

Alle Preise finden Sie auf den Internetseiten der Televisionale. Die nominierten Filme für den Publikumspreis finden Sie in der 3sat Mediathek.