„Die Theorie von Allem“: Die deutsche Antwort auf Nolans „Oppenheimer“

Die Kulturteile der Zeitungen fragen sich heute, warum sich Teile der linken Szene so vehement mit der palästinensischen Seite des Nahostkonflikts solidarisieren. Warum werden gerade hier selbst schlimmste Verbrechen gegenüber Israel als vermeintlicher Befreiungskampf der Unterdrückten verstanden? In der FAZ erklärt der Psychologe und Autor Ahmad Mansour aber auch, warum Menschen mit arabisch-muslimischem Background manches Mal das Empathievermögen fehlt. Gleichzeitig warnt der Autor Mohamed Amjahid in der TAZ vor muslimfeindlichen Reflexen in der deutschen Migrationsdebatte.