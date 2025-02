„Der Lärm des Lebens“: Tatort-Schauspieler Jörg Hartmann

Heute kennen ihn wahrscheinlich alle als den schnoddrigen Tatortkommissar Faber, der in Dortmund ermittelt. Und lange bevor er in der ARD-Serie Weißensee die Leinwand eroberte, stand er schon etliche Jahre auf der Theaterbühne: auf der Berliner Schaubühne oder auch am Nationaltheater Mannheim. „Der Lärm des Lebens“ heißt Jörg Hartmanns erstes Buch, es ist die Geschichte seiner Familie. Aktuell auf Lesereise unterwegs, macht Jörg Hartmann auch in Stuttgart Station. Eine Stadt, die ihm viel bedeutet, wie der Schauspieler u.a. in SWR Kultur am Samstagnachmittag erzählt.

„Der Lärm des Lebens“ Von Jörg Hartmann Verlag: Rowohlt ISBN: 978-3-7371-0198-1