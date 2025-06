Der Dokumentarfilmer Jan Haft blickt tief in die Welt der Tiere

per Mail teilen

Im April 1965 gründete der bekannte Tierfilmer Heinz Sielmann die Sendereihe „Expeditionen ins Tierreich“. In diesem Jahr wird sie 60 Jahre alt und der Tierfilmer Jan Haft ist seit vielen Jahren ein Teil davon.

Spannende Geschichten aus der Natur

Jan Haft ist vielfach preisgekrönte Tier- und Naturfilmer. Er kommt Tieren so nah wie nie zuvor, dank modernster Kameratechniken filmt er die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten.

„Beim Filmen mach ich das Warten ganz gerne. Eine Stunde auf den Bus zu warten wäre mein Albtraum aber fünf Stunden in einem Versteck zu sitzen und zu warten, das der Adler landet, das ist kein Problem“.

In seinem neusten Film „Eintauchen ins tiefe Blau“ nutzt er eine Unterwasserdrohne, um die Geheimnisse der tiefsten Stellen der Seen zu lüften. „Man kann in der Tiefe tatsächlich vielleicht mehr als anderswo im Land auf Entdeckungstour gehen und entdeckt dann Neuigkeiten“, erklärt Jan Haft im Gespräch.

ARD Mediathek - Erlebnis Erde

Die Natur vor der Haustür

Heinz Sielmann hatte einen fundamentalen Einfluss auf die Jugend von Jan Haft. Er hat ihn in die Natur vor der Haustür mitgenommen.

Im Gespräch mit SWR Kultur verdeutlicht Jan Haft, dass er ist zu 49 % Filmemacher und zu 51 % Naturschützer ist. Sein Beweggrund, Naturfilme zu drehen, ist es, etwas auf der Erde zu verändern, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist.