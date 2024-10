Den richtigen Ton finden – Filmmusik für Wim Wenders „Anselm“

• „Black Forest“ – Der neue Krimi von Wolfgang Schorlau: Kommissar Dengler kehrt zurück in den Schwarzwald, an den Ort seiner Kindheit und taucht tief ein in die Abgründe der Energiepolitik

• „Un_erhört. Wie sich die Vulva heute Gehör verschafft!“ – Die neue Ausstellung in Ludwigshafen

• Zwischen K-Pop und Punk – Die Stuttgarter Frauenband „Horizontaler Gentransfer“ spielt seit zwei Jahren erfolgreich Punk, gegen Diskriminierung und Rassismus

• Mode und Protest – Die Manufaktur Zarini aus Pirmasens entwirft Schuhe für die Pariser Modewoche. Ihre Mission: Diversity und Fair Fashion

• Kulturtipps – Bergfahrt im Kino, Musik aus Irland in Stuttgart und Tanz in Mainz

• Bilder laufen – Veronika Olma geht Worte und Zeichnungen auf Feldern und Wanderwegen bei Kaiserslautern, alle hat sie mit GPS aufgenommen und im Atelier künstlerisch umgesetzt. GPS-Drawing nennt man diese Kunst