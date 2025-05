Bigfoot, Nessie & Co: Fünf faszinierende Fabelwesen, die es ins Kino geschafft haben

per Mail teilen

Ob Seeungeheuer oder Halbmensch: Immer wieder werden Wesen gesichtet, die weder Mensch noch Tier zu sein scheinen. Beweise gibt es natürlich keine – dafür aber zahlreiche Verfilmungen.

Die einen glauben fest an sie, die anderen halten sie für Hirngespinste: Seit Jahrtausenden berichten Menschen von Begegnungen mit Fabelwesen, wie etwa dem Yeti im Himalaya.

Die erste Sichtung soll es bereits im Mittelalter gegeben haben. Berühmtheit erhielt „Nessie“ erst 1933, als ein Zeitungsbericht einen regelrechten Hype auslöste. Nicht einmal ein Jahr später behauptete der Chirurg R.K. Wilson, dass ihm ein Foto des Monsters gelungen sei. Jahrzehnte später gab er zu, dass es sich bei dem Bild, wie bei vielen anderen auch, um eine Fälschung handelte.

Dieses Bild sollte 1933 den Beweis liefern, dass sich im schottischen Loch Ness tatsächlich ein Seeungeheuer herumreibt. IMAGO everett collection

Gefilmt wurde gerne am Original-Schauplatz. 1969 soll bei den Dreharbeiten zu „Das Privatleben des Sherlock Holmes“ eine Nessie-Attrappe in Loch Ness versunken sein. „Nessie“ wird oft als gutmütiges, friedliebendes Wesen dargestellt und taucht auch immer wieder in Animationsfilmen für Kinder auf.

Der Hype um Nessie sorgte für zahlreiche Verfilmungen, hier ein Bild der Kriminalkomödie „Nesse - das verrückteste Monster der Welt“ (1985). IMAGO zuma press wire

Der mit den großen Füßen:

Anders verhält es sich bei „Bigfoot“ oder „Sasquatch“, das menschenähnliche, stark behaarte Wesen, das immer wieder in den Gebirgen Nordamerikas gesichtet worden sein soll. Eine typische Hinterlassenschaft: Große Fußabdrücke, die unmöglich von Menschen stammen könnten, daher der Name. Seit den späten 50er Jahren versuchen zahlreiche Bigfoot-Fans Beweise zu liefern, dass der Mythos wahr ist – bisher erfolglos.

In „Bigfoot Junior“ von 2017 wird aus einem gefürchteten Monster ein freundlicher Familienvater. IMAGO capital pictures

Sieht er nur bedrohlich aus oder ist er es auch? Das beantworten unzählige Verfilmungen sehr unterschiedlich. Während er etwa in „Abominable“ (2006) als Monster für Angst und Schrecken sorgt und Menschen tötet, ist er etwa in „Bigfoot Junior“ (2017) ein freundlicher Familienvater.

In den den Gebirgen Nordamerikas suchen auch heute noch immer wieder Menschen Spurden von „Bigfoot“ oder „Sasquatch“. IMAGO pond 5 images

Yeti , der Schneemensch – ein Mensch, Ein Bär?

Ist es ein Mensch? Ein Bär? Ein Affe? Um den Yeti im Himalaja ranken sich viele Mythen. Beschrieben wird er in der Regel als zwei bis vier Meter groß mit affenähnlichem Schädel und großen Füßen. Auch für seine Existenz gab es schon zahlreiche Beweisversuche – noch haben sich auch Forschende noch auf keine Theorie geeinigt, was hinter den Sichtungen stecken könnte.

Im hochkarätig besetzten Animationsfilm „Smallfoot“ ist der junge Migo (Originalstimme: Channing Tatum / deutsche Stimme: Kostja Ullmann) ein eher lieber Yeti, der sein Herz am rechten Fleck trägt. IMAGO upi photo

Kinderfreund oder Killer-Kreatur? In dem Punkt sind sich auch Yeti-Fans nicht so sicher. Im Animationsfilm „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“ (2018) etwa gibt es gleich eine ganze Yeti-Kolonie, die sich friedlich und abgeschottet im Himalaja lebt.

Angrigff der Yetis in dem Film "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" mit Brendan Fraser (2008). IMAGO allstar

Mothman – gruseliger Mottenmann

Hierzulande weniger bekannt, aber umso gruseliger ist der „Mothman“(deutsch: Mottenmann). Der geflügelte Halbmensch, wurde das erste Mal in den 1960er-Jahren im US-amerikanischen Point Pleasant, West Virginia auf dem Gelände einer stillgelegten Munitionsfabrik gesichtet.

Rot glühende Augen soll er gehabt haben und eine übergroße Statur. Eine der wahrscheinlichsten Erklärungen ist, dass es sich um Eulen oder Uhus handelt. Zumindest war das der Fall, als ein Anwohner einen vermeintlichen Mothman erschoss: Es handelte sich um einen imposanten, aber völlig erklärbaren Virginia-Uhu.

Medial ist der „Mothman“ vor allem durch den Horrorfilm „Die Mothman Prophezeiungen“ (2002, u.a. mit Richard Gere, Laura Linney, Will Patton, Debra Messing, Lucinda Jenney) einem breiteren Publikum bekannt geworden. IMAGO zuma press wire

Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit: 1967 starben bei einem Brückenunglück in der Nähe der ersten Mothman-Sichtung 46 Menschen. Zuvor soll der Mothman Menschen dort immer wieder in Erscheinung getreten sein – danach nie wieder.

„Mothman“-Museum im US-amerikanischen Point Pleasant, West Virginia IMAGO zuma press wire

Der Stinktier-Affe – Skunk Ape

„Skunk Ape“, zu deutsch: Stinktier-Affe. So heißt ein Fabelwesen, das in Florida beheimatet sein soll. Ähnlich wie Bigfoot soll er einen menschenähnlichen, aufrechten Gang haben und enorm groß sein. Außerdem soll er penetrant stinken.

Dreharbeiten zu "The Wild Man" (2021) mit Produzent Mark Baum. IMAGO zuma press wire

Auch wenn der Skunk Ape eigentlich eher als sanftmütig beschrieben wird, hält sich nicht jede Verfilmung an die Charakterzuschreibung. In „The Wild Man" etwa (2021) wird der Skunk Ape zur echten Gefahr.