„Bad Influencer“: Hinter den Kulissen des Influencerinnen-Daseins

Eigentlich wollte Donna nur ein nettes Sexdate haben, aber ihr Auserwählter entpuppt sich als Manfluencer. Donna ist für ihn nur ein Punkt in seiner Challenge „7 One Night Stands in 7 Tagen“. Die ARD-Serie „Bad Influencer“ erzählt was passiert, wenn Feminismus auf Social-Media-Challenges trifft. Pia Masurczak hat die Serie schon gesehen.