In der ARD-Doku „Schulverlierer – Abgehängt schon in der Grundschule?" begleiteten Journalistinnen der ARD ein Jahr lang eine erste Klasse an der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen. Vor zwei Jahren wurde die Grundschule bekannt, weil fast jedes dritte Kind sitzen geblieben war.

Beeindruckender Einsatz der Lehrkräfte „Es ist natürlich schon erschütternd, wenn man Kinder sieht, die nicht mal richtig einen Stift halten können“, berichtet die Co-Autorin Maryam Bonakdar im Gespräch mit SWR Kultur. Viele der Kinder sprechen kaum Deutsch und kommen aus bildungsfernen Haushalten, was laut Bonakdar die Probleme verstärke. Dennoch war sie beeindruckt vom Einsatz der Lehrkräfte: „Wir haben eine Lehrerin gesehen, die da wirklich mit sehr viel Engagement versucht hat zu helfen.“ Missstände klar benennen, um Veränderungen anzustoßen Die Dokumentation zeigt, dass die Herausforderungen keine Einzelfälle sind – auch viele Nicht-Brennpunktschulen melden ähnliche Probleme. Bonakdar warnt davor, die Ursachen allein auf den Migrationshintergrund zu reduzieren: „Es hat mehr was mit einer sozialen Herkunft zu tun.“ Mutige Schulleiterinnen wie Barbara Mechtle, die öffentlich Missstände benennen, seien laut Bonakdar selten – aber dringend notwendig. Ihr Fazit: Nur wer Missstände klar benennt, kann auch Veränderungen anstoßen. Doku sehen In der ARD Mediathek:

ARD Story: Schulverlierer - Abgehängt schon in der Grundschule? Mittwoch, 11. Juni 2025, 22:50 Uhr in Das Erste