Filmemacher Stephan Lamby hat für ARD-Dokumentation „Vertrauensfrage. Wer kann Deutschland regieren?" Spitzenpolitiker über Monate begleitet und resümiert im Gespräch mit SWR Kultur: „Das Vertrauen ist verloren gegangen, darin sind sich eigentlich alle einig.“ Besonders der Bruch der Ampelkoalition habe Spuren hinterlassen.

Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland gewählt und die Stimmung könnte kaum angespannter sein. Vertrauen in die Politik ist ein zentrales Thema der ARD-Dokumentation von Filmemacher Stephan Lamby: „Am 6. November letzten Jahres, als die Ampel zerbrach, ist tatsächlich eine Menge Vertrauen zerstört worden“, so Lamby weiter. Die Dokumentation zeigt Politiker in ungewohnten Momenten, etwa Friedrich Merz bei einem langen Waldspaziergang.

Parteien stehen unter Druck, sich zu verständigen

„Man bekommt dann andere Eindrücke als in einem kühlen Fernsehstudio“, beschreibt Lamby seine Beobachtungen. Trotz aller Differenzen sieht er Chancen auf eine stabile Regierung nach der Wahl: „Der Druck, sich zu verständigen, ist ungleich größer als bei der letzten Wahl.“

Die Frage bleibt: Wie kann Vertrauen zurückgewonnen werden

Dies liege an der Angst vor einem weiteren Erstarken der AfD. Dennoch bleibt die Frage offen, ob Vertrauen zurückgewonnen werden kann. „Nein, überzeugende Antworten habe ich darauf nicht bekommen“, räumt Lamby ein.