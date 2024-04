per Mail teilen

Wir wachsen so gerne! Nein, anders: Wir sehen gerne Dinge wachsen, weil wir so gerne ernten! Jedes Wachstum ist das Versprechen einer Ernte! Nun, wäre das alles ganz einfach und schön, wenn die Grenzenlosigkeit der Erde nicht irgendwann durch den technischen Fortschritt aufgehoben worden wäre und wir die Endlichkeit der Ressurcen, die Endlichkeit des Wachstums nicht hätten anerkennen müssen. Klar irgendetwas kann und muss wachsen, aber was? Der Klang des Wortes hat sich verändert: Von der utopischen Verheißung zum Code des Weltunterganges.

Musik: Nis Kötting

Regie: Armin Chodzinski

Produktion: SWR 2015