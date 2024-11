"Tod, alter Freund" – Jim Morrison, der Poet

per Mail teilen

Ein Amerikaner in Paris. Im Frühjahr 1971 treibt sich ein fetter, drogenkranker Kerl aus den USA in den Bars der Seine-Metropole herum. Er trinkt viel, spricht wenig und wenn ihn jemand erkennt und anspricht, nickt er nur: ja, ich bin's. Es ist Jim Morrison, legendärer Kopf der legendären Band "The Doors".

Aber in Paris ist er nicht als Musiker, sondern als Poet: Ein Dichter, der keine Begleitband mehr braucht. Doch der Traum vom Neuanfang dauert nicht lang. Am 3. Juli 1971 stirbt der 27-jährige Jim Morrison in seiner Badewanne.