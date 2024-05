Stop-Rewind-Play – Per Knopfdruck zur Geschichte der frühen Tonbandmusik

Von Michelle Ziegler

Wer einmal ein Tonbandgerät bedient hat, erinnert sich an das Einrasten, Durchlaufen und Neustarten des Bandes, an die Geräusche und Dauer dieser Vorgänge und an die haptische Qualität der Plastiktasten mit ihren Widerständen. Doch wie haben diese und andere Mechanismen die frühe Tonbandmusik geprägt? Welches künstlerische Potenzial hatten sie? Und was bleibt heute von den Handgriffen und analogen Praktiken jenseits von Nostalgie und Fetisch? Michelle Ziegler spult zurück zum Beginn der Tonbandmusik und nimmt fünf Spielarten des Geräts als Ausgangspunkt für eine medienkritische Selbstbespiegelung.