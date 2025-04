Hellblau - Der 5 Minuten Podcast zur Multikrise Podcast abonnieren SWR Roland Erbe Adresse des Podcasts Sie können den Podcast über verschiedene Apps und Programme hören. Bitte einen der Links kopieren und in das gewünschte Programm oder die gewünschte App einfügen. ARD Audiothek

Es ist nicht nur der Klimawandel, es ist auch das Artensterben, die Übersäuerung der Meere, es sind wirtschaftliche Verwerfungen, Kriege, demografischer Wandel und die Liste lässt sich fast beliebig verlängern. Es hagelt Krisen und alles steht mit allem in Verbindung. Es ist eine Multikrise und egal wie man zu all dem steht, man muss sich verändern oder man wird verändert. Was müssen wir wissen und was können wir tun, um uns im Guten zu Verändern. Der Podcast lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen, um zu klären, wie der Stand der Dinge ist, wohin die Reise gehen könnte und wie man bei all dem nicht verzweifelt.

Regie: Henrik von Holtum

Musik: Robert Heel, Jan Paul Herzer, Henrik von Holtum

Produktion: SWR 2024