Babas Geister

29.1.2025

Der Geist von Paula Huber | Paula Huber’in ruhu (4/6)

Die Autorinnen graben tiefer in der Geschichte des “Sternenwirtshauses”. Wie stand das Ehepaar dem NS-Regime gegenüber? Wie konnte es ihnen gelingen ein solch luxuriöses Hotel zu bauen? Und was ist mit dem gescheiterten Adoptionsversuch der beiden? Ist dieses Kind eines der Geisterkinder, die Gültekin erschienen sind?

Die Autorinnen suchen in Archiven nach Antworten und befragen diejenigen, die das Paar persönlich kannten. Dabei sprechen sie mit dem ehemaligen Geschäftsführer des “Sternenwirtshauses” und mit der Großnichte von Paula Huber. Nach und nach entsteht ein komplexeres Bild.



Buch, Regie und Schnitt: Jūratė Braginaitė, Ayla Güney

Mit Klaus Dieter Kopp und Monica Fisher

Sprecherinnen: Idil Hasni und die Autorinnen

Musik: Kasia Kadłubowska

Ton: Alejandro Weyler

Mischung: Cornelia Nelly Böhm, Andrew Mottl

Beratung: Mara May

Redaktion: Christian Lerch (SWR Kultur), Christiane Habermalz (Deutschlandfunk)



Podcast-Tipp: 1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit https://www.ardaudiothek.de/sendung/1-plus-1-freundschaft-auf-zeit/10710985/