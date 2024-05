Drei Frauen im Alter zwischen 74 und 85 Jahren lesen Klaus Theweleits Buch "OBJEKTWAHL (All You Need Is Love ...). Über Paarbildungsstrategien & Bruchstück einer Freudbiographie".

Das Buch handelt von Freud und seiner Liebestheorie. Es fragt, was passiert, wenn die Liebe ausbricht. Die Frauen reflektieren über das Buch und ihre eigenen Liebeserinnerungen - in Monologen und Dialogen mit der Autorin. (DLF 2010)

Kein Manuskript erhältlich