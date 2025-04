Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils

In der Reihe "Autoren Musik" tritt im Jahr 1972 Bazon Brock auf. Der Kunsttheoretiker Brock ist damals 36 und Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.



Seine Sendung steht ganz in der Tradition des Fluxus, die Sendung ist ein Happening.

Brock spielt Musik und Tondokumente vor und er spricht, wie immer, über die großen Themen: Tod, Kunst, Krieg, Denkmalspflege, Natur und das Imitieren von Hundestimmen.



Aber es geht auch darum, ob der Künstler mit seiner Kunst überhaupt etwas ändern kann in der Welt.



Von Bazon Brock

SWR 1972