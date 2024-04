Update 40.0 – Die "tageszeitung" im Zeitalter der Digital Natives

per Mail teilen

Der Zeitungsmarkt befindet sich in einem radikalen Umbruch. Die taz reagiert darauf mit innovativen digitalen Konzepten und dem Umzug in ein neues Gebäude

Die linke "taz" wird 40 Jahre alt. Und alles wird anders. Die analoge Zeitung scheint am Ende, die Abokurve der Papierausgabe sinkt bedrohlich, die taz braucht dringend neue digitale und profitable Ideen für einen Zeitungsmarkt, der sich fast täglich radikal verändert.

Also gibt es ausreichend Kontroversen, dazu berechtigte Zweifel und Ängste, aber auch einen verrückten Mut, der das Blatt Richtung Zukunft tragen soll. Der Umzug der taz in ihren neu gebauten Berliner "Tower" soll nun den finalen Aufbruch in eine "digitale Transformation" markieren.

(Produktion: SWR/WDR 2019)

Detlef Berentzen in Tübingen SWR Deltef Berentzen

Zum Tod von Detlef Berentzen