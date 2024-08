per Mail teilen

Sendung vom 21.9.2014

Mit Beiträgen von Teresa Schomburg: Tausch dich glücklich; Julia Schäfer: Bier, koste es, was es wolle; Christian Claus: Tausch Boogie; Christiane Renye: Nachrichten aus dem off; Hans Ulrich Wagner über eine Hörspieltagung in Kopenhagen; Prof.Dr. Klaus Boers über Jugend und Gewalt; Radioforscher aus Halle über ihren MOOC zum Thema Transnational Radiostories