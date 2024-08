Mit Beiträgen von: Christine Achdjian: Kinder im Schrank; Gunnar Maul: SyrNet, Radio in Syrien; Christian Claus: Kriegstreiber; Waldiltis: Rumsfeld Music Mix; Chris Brand: Lach mal wieder; Radioblog: onlineradio-Forscher aus Halle über Transnational Radiostories; Josef Schäfers: Geteilte Matratzen; Ekkehard Skoruppa über neue Hörspiele in SWR2; Regina Burbach: Caught in a Crossfire; Christiane Renye: Nachrichten aus dem Off; Wolf Eismann: Herfried Münkler zum Thema "Krieg"